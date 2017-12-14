Yunanistan’da genel grev

Yunanistan’da İşçi Sendikaları Konfederasyonu ve Kamu Emekçileri Konfederasyonunun kararı doğrultusunda genel grev gerçekleştiriliyor.

Seyit ALDOĞAN

Atina

Yunanistan’da İşçi Sendikaları Konfederasyonu (GSEE) ve Kamu Emekçileri Konfederasyonunun (ADEDY) aldığı karar doğrultusunda genel grev gerçekleştiriliyor. Özel ve kamu kuruluşlarında gerçekleştirilen genel grev tüm ilkede yaşamı felce uğratırken Çipras “2018 yılında para kasamızın anahtarını geri alacağız” açıklamasını yaptı.

Konfederasyonlar; sanayicilere, hükümete ve troykaya yönelik yaptıkları açıklamada şu talepleri gündeme getirdiler:

- Toplu sözleşmelerin imzalanması ve en düşük ücretin yeniden 751 avroya yükseltıilmesi

- Sektörlerde toplusözleşmelerin geri getirilmesi ve zorunlu kılınması

- Grev hakkına el uzatılmaması

- Düşük gelirlerin vergiden muaf tutulması

- Bankalara olan borçlar nedeniyle evlere el konulmaması ve bankalar tarafından satışının yasaklanması

- Pazar ve bayram arefelerinde ticari işyerlerinin açılmaması

- Herkese sağlık ve eğitim hakkı

- İşsizlerin güvence altına alınması

- 2018 bütçesinin yeniden planlanması ve plan içinde yer alan tüm kesintilerin kaldırılması

YÜRÜYÜŞ YAPILDI

Alınan karar doğrultusunda saat 11.00 sıralarında konfederasyonlar Klatmonos meydanında, greve katılan Mücadeleci İşçiler Cephesi (PAME) ise saat 10.30'da merkezi meydanlardan olan Omonia da gösteri yaptı.

Konfederasyonlar Meclis önüne kadar yaptıkları yürüyüşten sonra dağılırken, PAME önce meclise sonra da ABD Büyükelçiliğine yürüdü. Birçok federasyon gösteriye katıldı.

Üçüncü gösteri ise ulusal müzenin bulunduğu meydanda toplanan meclis dışı sol parti ve örgütlerle sınıf sendikaları platformu adını taşıyan 10'un üzerinde sendika şubesi tarafından gerçekleştirildi. Bu gösterinin de oldukça kalabalık olduğu ve daha çok gençlerin katıldığı gözlendi.

TRENLER ÇALIŞMADI

Bu arada şehir içi taşıma araçlarının tümü, yurttaşları gösterilere taşımak için sadece belli saatlerde iş bıraktı. Şehirler ve uluslararası tren seferleri ise bütünüyle dururken, liman işçileri greve katılımın tam sağlanması ve gemilerin limandan ayrılmaması için limanlardan ayrılmadılar. Büyük işyerlerinin önünde de aynı biçimde önlemler alan işçiler herkesi greve çağıran bildiriler dağıttı. Bankalar hizmet vermezken devlet kuruluşlarının büyük bölümü greve katıldı.

Okullarda eğitim yapılmazken, hastanelerde sadece acil vakalara bakıldı. Grev, özel sektörde de etkili oldu. Özellikle enerji, metal gibi sektörlerde işçiler grev çağrısına yanıt verdi.

Bu arada basın yayın kuruluşları da greve katılarak canlı yayınlarını durdurdular ve haber vermediler.

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