Adalet Nöbeti: OHAL oldukça adalet olmayacak

İstanbul Çağlayan Adliyesi'nde 37. haftasına giren Adalet Nöbeti'ne katılan Halkevleri Genel Başkanı Avukat Oya Ersoy: OHAL oldukça adalet olmayacak.

İstanbul Çağlayan Adliyesi'nde 37'nci haftasına giren Adalet Nöbeti'ne katılan Halkevleri Genel Başkanı Avukat Oya Ersoy, "OHAL oldukça adalet olmayacak" dedi.

Hukuk örgütlerinin tutuklu meslektaşları için Çağlayan Adliyesi'nde başlattıkları "Adalet Nöbeti" 37. haftasında devam etti. Adliye girişinde bulunan Themis Heykeli önünde başlayan nöbet, C kapısında yapılan basın açıklamasıyla son buldu. Bu haftaki açıklamaya, Halkevleri Genel Başkanı Avukat Oya Ersoy ile CHP İstanbul İl Başkan Yardımcısı Avukat Seher Demirel de katıldı.

"Adalet" pankartının açıldığı eylemde ilk olarak konuşan Ersoy, adalet saraylarında gerçek suçluların değil kendileri gibi düşünmeyenlerin yargılandığını söyledi. Ersoy, "Yargının bağımsızlığı sağlansınki olmayan önlüklerindeki ilikleri kapatmasınlar. OHAL oldukça adalet olmayacak. Laiklik olmadıkça adalet olmayacak. Biz bağımsız yargının güvencesiyiz" dedi.

Demirel ise yaptığı konuşmada, gazetecilerin görevleri ile ilgili yapmış olduğu eylemlerin suç olarak görülmesini asla kabul etmeyeceklerini söyledi. (İstanbul/MA)

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