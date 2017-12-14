'OHAL İnceleme Komisyonu, oyalama komisyonuna dönüştü'

KESK Zonguldak Şubeler Platformu, OHAL İnceleme Komisyonu'nun ihraçlara ilişkin karar vermemesi nedeniyle Başbakanlığa faks çekti.

KESK Zonguldak Şubeler Platformu, OHAL İnceleme Komisyonu'nun ihraçlara ilişkin karar vermemesi nedeniyle merkez PTT Müdürlüğünden Başbakanlığa faks çekti. Eyleme KESK MYK Üyesi İlhan Yiğit ve KESK'e bağlı sendikaların MYK üyeleri de katıldı.

Faks gönderme eylemi öncesi açıklama yapan KESK MYK Üyesi İlhan Yiğit, hiçbir adli ve idari işlem yapılmadan yüz binin üzerinde kişinin ihraç edildiğini belirterek OHAL İnceleme Komisyonu'nun oyalamaya komisyonuna dönüştüğünü söyledi. Yiğit, KESK olarak hukuksuz ihraçlara karşı mücadele edeceklerini belirtti.

KESK Zonguldak Şubeler Platformu Dönem Sözcüsü Hayri Anıl Çetin, OHAL'in kaldırılması talebini yineleyerek "Başta KESK üyeleri olmak üzere haksız, hukuksuz, herhangi bir yargısal süreç işletilmeden ihraç edilen tüm kamu emekçileri görevlerine iade edilmelidir. OHAL İşlemleri İnceleme Komisyonu derhal bunun kararını alarak kamuoyuna ilan etmelidir. Başvuruları ret edilenler için başvuru yapılacak mahkeme sayısı artırılmalı, her ilde en azından birer mahkeme yetkilendirilmelidir. Aksi halde AKP suçlarına yeni suçlar ekleyecek, hesap vermekten kurtulamayacaktır. Haksız ve hukuksuz ihraç edilen tüm kamu emekçileri görevlerine dönünceye, OHAL kaldırılıncaya kadar ve KHK’lar iptal edilinceye kadar mücadeleye devam edeceğiz, sürecin takipçisi olacağız." dedi. (Zonguldak/EVRENSEL)

KHK ile ihraç edilen emekçiler OHAL komisyonuna başvurdu

OHAL komisyonunda çifte standart!

OHAL komisyonuna Gülmen ve Özakça ile ilgili ‘imaj’ uyarısı

www.evrensel.net