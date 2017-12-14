İzmir Emek ve Demokrasi Güçleri: Mücadeleye devam

İzmir Emek ve Demokrasi Güçleri'nin 23 Aralık'ta Gündoğdu Meydanı'nda yapmak istediği 'OHAL Değil Acil Demokrasi' mitingine İzmir Valiliği'nin OHAL'i gerekçe göstererek izin vermemesine tepki geldi.

DİSK Ege Bölge Temsilciliğindeki basın toplantısına katılan sendika, oda, siyasi parti, kitle örgütlerinin temsilcileri Valiliğin kararını ironik olduğunu belirterek gerçekleştirmek istedikleri mitingin amacının ne kadar haklı ve yerinde olduğununu dile getirdiler.

İzmir'deki 'OHAL Değil Demokrasi' mitingine OHAL engeli!

Basın metnini okuyan KESK Dönem Sözcüsü İsmet Süzer "Hak ve özgürlükleri korumak adına gerçekleştirmek istediğimiz bir mitingin, hak ve özgürlüklere zarar vereceği gerekçesi ile yasaklanması trajikomiktir. Bu yasaklama, bizim miting vasıtasıyla bir kez daha hatırlatmak istediğimiz OHAL’in karakterini belki de miting kadar etkili bir şekilde ülke kamuoyuna göstermiştir" dedi.

Yasak ile kısılmaya çalışılan sesin sadece İzmir’den “OHAL’e hayır” diyen sesin olmadığını ifade eden Süzer şunları söyledi "Türkiye’de demokrasi ve özgürlük isteyen milyonların sesidir. Bizler emek ve demokrasi güçleri olarak yurttaşlarımızla yan yana tüm OHAL mağdurlarının sesini yükseltmeye, darbe girişimini fırsata dönüştüren baskı ve zor rejiminin aracı OHAL kalkana kadar mücadele etmeye devam edeceğiz. Acil demokrasi talep eden sesimiz yasaklamalarla, gözaltılarla kısılamayacak. OHAL boyunduruğu ile bunaltılmış olan tüm toplumsal kesimleri bu mücadelede bizlerle yan yana, omuz omuza durmaya davet ediyoruz". (İzmir/EVRENSEL)

Son Düzenlenme Tarihi: 14 Aralık 2017 16:18

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