HDP Milletvekili Mahmut Toğrul, son dönemde IŞİD üyelerinin Türkiye'de yargılanmak istemesini Meclis gündemine taşıdı.

Son dönemde IŞİD üyelerinin Türkiye’de yargılanmak istemesini Meclis gündemine taşıyan HDP’li Mahmut Toğrul, “Türkiye, IŞİD’liler için sığınma yeri oldu” dedi.

IŞİD’den kaçtığını söyleyen Neil Christopher Prakash, Kilis’te yakalandığında ülkesine dönmek istemediğini ve Türkiye’de yargılanmak istediğini belirtmişti. Fransız Haber Ajansına konuşan Iraklı Abdülkadir Derviş de ülkesine dönerse tutuklanmaktan korktuğu için Türkiye’ye dönmek istediğini söylemişti. Yaşananları Meclis gündemine taşıyan HDP Antep Milletvekili Mahmut Toğrul da Adalet Bakanı Abdulhamit Gül’e “Türkiye’nin, insanlığa karşı suç işleyen IŞİD üyelerinin yargılanmak istediği bir yer haline gelmesinin nedeni nedir?” diye sordu.

NEDEN TÜRKİYE’DE YARGILANMAK İSTİYORLAR?

Toğrul’un Gül’e yönelttiği bazı sorular şöyle:

*Türkiye’de yargının, IŞİD davaları söz konusu olduğunda, tutuksuz yargılamayı esas alması, bu şahısların Türkiye’de yargılanmak istemelerinin nedeni olabilir mi?

*Türkiye’deki IŞİD davaların bir diğer ortak noktası da, dava konusu olan bombalı saldırılarda yakınlarını kaybedenlerin ya da yaralananların ve avukatlarının, soruşturmanın derinleştirilmesi, saldırının ardındaki güçlerin ortaya çıkarılması ve bu kişilerle kamu görevlileri arasındaki bağların araştırılması taleplerinin ısrarla reddedilmesinin nedeni nedir?

*IŞİD üyesi ya da yöneticisi olarak yargılanan birçok sanığın davalarının daha başında sağlıklı ve etkin bir soruşturma yürütülmeden tahliye edilmelerinin nedeni nedir? (İstanbul/EVRENSEL)

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