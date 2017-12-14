Selahattin Demirtaş 'yoğunluktan' mahkemeye getirilmedi

HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş duruşmasına katılması yönünde karar olmasına rağmen duruşmaya getirilmedi.

Edirne Cezaevi'nde 4 Kasım 2016 tarihinden bu yana tutuklu bulunan HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, Diyarbakır 7'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nde bugün yapılan duruşmasına, "Tanınan ve bilinen bir kişi olması, geniş bir çevreye sahip olması ve görev yoğunluğu" gerekçe gösterilerek getirilmedi. Demirtaş'ın avukatları, mahkeme kararına rağmen müvekkillerini duruşmaya getirmeyen görevliler hakkında suç duyurusunda bulunulmasını istedi.

Edirne F Tipi yüksek güvenlikli cezaevinde tutuklu bulunan HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın, "Türkiye Cumhuriyeti'ni alenen aşağılama" iddiasıyla 2 yıla kadar hapis istemiyle yargılanmasına devam edildi. Diyarbakır 7'inci Asliye Ceza Mahkemesi, 11 Aralık günü dosya üzerinde yaptığı incelemede Demirtaş'ın, Diyarbakır'a getirilerek duruşmada hazır bulunmasına karar verdi. Mahkeme kararı üzerine 12 Aralık günü tutanak tutan Edirne Özel Tip Cezaevi Jandarma Bölük Komutanlığı görevlileri, Demirtaş'ın "Tanınan ve bilinen bir kişi olmasının geniş bir çevreye sahip olmasını ve görev yoğunluğunun ciddi güvenlik riski oluşturduğunu", cezaevi yönetimine bildirdi. Cezaevi yönetimi de dün, Diyarbakır 7'inci Asliye Ceza Mahkemesi'ne gönderdiği yazıda görev yoğunluğu nedeniyle tutuklunun sevkinin gerçekleştirilemeyeceğini bildirdi.

Demirtaş'ın hazır bulundurulmadığı duruşmasına avukatları katıldı. Duruşmada gelen evrakları okuyan hakim, Diyarbakır 2'inci Asliye Ceza Mahkemesi'nde Demirtaş hakkında açılan davanın da bu dosya ile birleştirildiğini söyledi. Daha sonra söz alan Demirtaş'ın avukatları; Mahsuni Karaman, Aygül Demirtaş Gökalp, Sertaç Buluttekin, Muharrem Erbey ve Abdulkadir Güleç, müvekkillerinin 14 aya yakın bir süredir tutuklu bulunduğunu, hakkında değişik mahkemelerde açılan 32 dosya bulunduğunu, ancak, doğru dürüst bir yargılama yapılamadığını savundu. Demirtaş'ın mahkemeye çıkarılmasının Anayasa'ya aykırı olduğunu belirten avukatlar, Edirne Cezaevi Jandarma Bölük Komutanlığı görevlileri hakkında suç duyurusunda bulunulmasını istedi. Ara kararlarını açıklayan Mahkeme, Demirtaş'ın bir sonraki duruşmaya bizzat katılması ile ilgili istemin gelecek duruşma öncesine kadar değerlendirilmesine hükmetti. Jandarma görevlileri hakkındaki suç duyurusu isteminin reddine karar veren mahkeme, davayı erteledi. (Diyarbakır/DHA)

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Son Düzenlenme Tarihi: 14 Aralık 2017 14:38

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