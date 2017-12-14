Finlandiya halkının çoğunluğu NATO üyeliğine karşı

Finlandiya'da son dönemde yapılan iki kamuoyu yoklaması halkın NATO üyeliğine karşı çıkma oranının arttığını gösterdi.

Murat KUSEYRİ

Stockholm

Finlandiya’da medyanın ve hükümetin NATO yanlısı tutumuna ve ikna etme çabalarına karşın halkın çoğunluğu NATO üyeliğine karşı çıkmaya devam ediyor.

Son dönemlerde yapılan iki kamuoyu yoklamasının sonuçları Finlandiya’da NATO üyeliğinden yana olanların azalmakta olduğunu ortaya koydu. Yle adlı medya grubunun Taloustutkimus adlı kamuoyu araştırma şirketine yaptırdığı araştırmanın sonuçları halkın yüzde 19’unun NATO üyeliğinden yana yüzde 53’ünün karşı olduğunu gösterdi.

2014 yılında yapılan araştırma sonuçları halkın yüzde 26’sının NATO üyeliğinden yana olduğunu yüzde 16'sının kararsız olduğunu gösterirken dün açıklanan araştırma kararsızların oranının yüzde 28’e yükseldiğini gösterdi.

İSVEÇ NATO'YA ÜYE OLSA BİLE FİNLANDİYA OLMAMALI

Araştırmaya katılanlara Finlandiya’nın yakın siyasi ve askeri iş birliği içinde olduğu İsveç'in NATO’ya girmesi durumunda nasıl davranacakları sorusu da soruldu. Halkın yüzde 50’si İsveç NATO üyesi olursa bile Finlandiya'nın NATO dışında kalmasından yana görüş belirtti.

Halkın yüzde 54’ü Finlandiya'nın NATO üyeliği için halk oylaması isterken yüzde 36’sı karşı çıkıyor. Daha önce Savunma Enformasyonu için Planlama Komisyonu'nun aynı şirkete yaptırdığı araştırmada da benzeri sonuçlar ortaya çıkmıştı. Araştırmaya katılanların yüzde 62’si NATO üyeliğine karşı, yüzde 22’si de NATO üyeliğinden yana olduğunu söylemişti.

Hükümetin savunma politikasını destekleyenlerin oranı yüzde 79’a, zorunlu askerlikten yana olanların oranı da yüzde 81’e yükseldi.

İSVEÇ’TE DE NATO KARŞITLIĞI ARTTI

İsveç’te yapılan son kamuoyu yoklamaları da NATO karşıtlığının arttığını gösteriyor. İsveç Devlet Televizyonu'nun (Svt) Novus adlı kamuoyu araştırma şirketine yaptırdığı araştırmanın sonuçları halkın yüzde 43'ünün NATO üyeliğine karşı, yüzde 32’sinin yana olduğunu gösterdi. Burjuva partileri olarak adlandırılan Liberal Parti, Muhafazakar Parti, Merkez Partisi ve Hristiyan Demokratlar İsveç'in NATO’ya girmesini isterken Sosyal Demokrat İşçi Partisi, Sol Parti ve Yeşiller karşı çıkıyor.

www.evrensel.net