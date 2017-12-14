AKP’li isim alkol satışından rahatsız oldu

Kocaeli'de AKP'nin önceki dönem vekil aday adayı Zeki Canşi, Kocaeli Üniversitesi yakınlarında açılacak markete 'alkol reyonu' sebebiyle itiraz etti.

Bir market zincirinin Kocaeli Üniversitesi Umuttepe Kampüsü yakınında mağaza açacak olması, AKP'nin önceki dönem milletvekili aday adayı Zeki Canşi'yi kızdırdı.

“Yetkililerin dikkatine” notuyla sosyal medya hesabından duruma ilişkin paylaşımda bulunan Canşi, açılacak market zincirinin Migros'a ait olduğunu ifade etti. Burada alkol satışı olabileceğini, bu durumun ise suç artışı ve taciz, tecavüz olaylarını arttıracağını belirten Canşi, bu şubede alkol reyonunun bulunmaması gerektiğini söyledi.

CANŞİ: ALKOL TECAVÜZE ZEMİN HAZIRLIYOR

Astakos Haber’de yer alan bilgiye göre Canşi'nin edindiği bilgiye göre Canşi'nin paylaşımından başlıklar şöyle: “Üniversite gençliğinin durumu zaten malum. Bir de buna kolay yoldan içkiye ulaşmayı sağladığımızda öğrenciler arasında suçta artış, sarhoş görüntüleri ve kız öğrencilere taciz ve tecavüze yeltenme vakalarına zemin hazırlamış oluruz. Benim önerim, Migros'un bu şubesine içki satılmasına izin verilmemesi. Umarım Migros yetkilileri kamuoyunun bu hassasiyetini dikkate alır 'Alkollü içki' reyonu bu şubesine koymaz da, hem öğrenciler, hem veliler hem de yetkililer bu sıkıntıdan kurtulmuş olur.” (Kocaeli/EVRENSEL)

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