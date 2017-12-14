İnşaatta elektrik akımına kapılan işçi hayatını kaybetti
14 Aralık 2017 11:25
Manisa Alaşehir'deki bir inşaatta kaynak yapan 22 yaşındaki Halit Cin, elektrik akımına kapılarak yaşamını yitirdi.
Manisa'nın Alaşehir ilçesindeki bir inşatta kaynak yapan 22 yaşındaki Halit Cin, elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti.
İş cinayeti, dün saat 17.30 sıralarında, Hacıbey Mahallesi İstiklal Caddesi'ndeki inşaatta meydana geldi. İnşaatın üçüncü katındaki balkonda kaynak yapan evli ve 1 çocuk babası Halit Cin, elindeki demirin yüksek gerilim hattına temas etmesi sonucu elektrik akımına kapıldı.
Ağır yaralanan ve ambulansla Alaşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Cin, kurtarılamadı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (Manisa/DHA)
Son Düzenlenme Tarihi: 14 Aralık 2017 11:41
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