Sanayi ciro endeksinde yüzde 4.1'lik artış

Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi ciro endeksi bir önceki aya göre yüzde 4.1 arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ekim ayına ilişkin "Sanayi Ciro Endeksi" raporunu açıkladı.

Takvim etkisinden arındırılmış sanayinin alt sektörleri (2010=100 temel yıllı) incelendiğinde; 2017 yılı Ekim ayında bir önceki yılın aynı ayına göre madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi yüzde 28.4 ve imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 31.8 arttı.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış sanayinin alt sektörleri (2010=100 temel yıllı) incelendiğinde; 2017 yılı Ekim ayında bir önceki aya göre madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi yüzde 5.3 ve imalat sanayi sektörü endeksi yüzde dört arttı.

Ana sanayi gruplarında en yüksek artış dayanıksız tüketim malında gerçekleşti

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış ana sanayi grupları (MIGs) incelendiğinde, 2017 yılı Ekim ayında bir önceki aya göre en yüksek artış yüzde 7.5 ile dayanıksız tüketim malında gerçekleşti. (İstanbul/DHA)

www.evrensel.net