Kulp'un 4 yerleşim yerinde sokağa çıkma yasağı

Diyarbakır Kulp'ta yapılacak operasyon öncesi 4 köy ve mezrada sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

Diyarbakır Valiliği, Kulp ilçesi kırsalında düzenlenecek operasyon öncesi sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

Valilik tarafından yapılan açıklama şöyle:

"Operasyon icra edilen bölgelerde halkın can ve mal güvenliğinin sağlanması ve sivil vatandaşların zarar görmemesi amacıyla, 5 bin 442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun ilgili maddeleri gereğince, belirtilen Kulp ilçesine bağlı olan Yaylak köyü ve Simetok, Derik ile Licikasim mezralarında 14 Aralık 2017 Perşembe günü saat 09.00’dan itibaren geçerli olmak üzere ikinci bir duyuruya kadar sokağa çıkma yasaklanmıştır. Söz konusu yasağa uyulması, vatandaşlarımızın can ve mal güvenliği yönünden önem arz etmekte olup, yasağın bitim süresi ayrıca duyurulacaktır." (DİYARBAKIR)

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