Kanada’da aynı sahilde son 10 yılda 13. insan ayağı bulundu

Kanada'nın batı sahilinde son 10 yılda 13. kez spor ayakkabılı bir insan ayağı bulundu. Yetkililer, esrarengiz durumu araştırıyor.

Kanada’nın batısındaki British Columbia sahilinde son 10 yılda 13. kez insan ayağı bulundu.

The Guardian'ın yansıttığı habere göre Vancouver Adası’nın güney sahilinde köpeğini gezdiren Mike Johns tarafından aralık ayının başında bulunan ayak, halen kaval kemiğinden ayrılmamış, siyah bir spor ayakkabı ve beyaz çorap giyili halde bulundu. CTV News’e konuşan Johns, “Ayak tamamen yerinde gibi görünüyordu. Bilek kemiği ve dize giden kemikler de sorunsuz gibiydi” dedi.

Johns, polisi aradıktan sonra ayağı güvenli bir yere taşıdığını söyledi. Yetkililer, ayağın kime ait olduğunu ve şahsın ölüm nedenini araştırıyor.

ORTAK NOKTA: KOŞU AYAKKABISI

2007’den bu yana aynı bölgede hepsi koşu ayakkabısı giyen bir düzine ayak bulundu. Bu esrarengiz duruma neyin sebebiyet verdiği merak konusu. Bazıları 2004’teki tsunamiye ya da denizde yaşanmış bir uçak ya da gemi kazası gibi doğal felaketlere dikkat çekiyor. Bazıları bir seri katil ya da organize suç şüphesini ortaya atıyor.

BÖLGE SAVCILIĞI: TRAVMA İZİ YOK

Bölge Savcılığı ise, ayaklarda travma izi olmadığını söyleyerek son 2 iddiayı gerçekçi bulmuyor. Bölge Savcılığına göre hayatını kaybedenlerin tümü ya intihar etti ya da kaza sonucu öldü. Savcılık, ölenlerin vücudunun bozuşması sırasında ayağın doğal olarak vücuttan ayrıldığını belirtiyor.

Savcılık, ortak nokta olan koşu ayakkabılarına dikkat çekiyor. Buna göre hafif ancak dayanıklı maddelerden yapılan koşu ayakkabılarının organı bozuşmadan koruduğu ve suyun yüzüne çıkmasını sağladığı ifade ediliyor. (DIŞ HABERLER)

Son Düzenlenme Tarihi: 14 Aralık 2017 12:50

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