'Myanmar'da 6700 Arakanlı öldürüldü' iddiası

Sınır Tanımayan Doktorlar'ın Bangladeş'e kaçan Arakanlılarla görüşerek yaptığı araştırmaya göre Ağustos ayında 6700 Arakanlı öldürüldü.

Sınır Tanımayan Doktorlar (MSF) örgütü, Myanmar'da Ağustos ayında başlayan şiddet olaylarında bir ay içinde 6700 Arakanlının öldürüldüğünü iddia etti.

BBC'nin haberine göre MSF'nin, Bangladeş'e kaçan Arakanlılarla görüşerek yaptığı araştırmaya dayandırdığı veriler, bugüne kadar açıklanan resmi ölüm rakamlarının oldukça üzerinde.

Resmi açıklamalara göre, olaylarda 400 kişi yaşamını yitirmişti.

MSF bu verilerin, "Myanmar'ın yaygın çaptaki şiddetinin bugüne kadarki en açık göstergesi olduğunu" belirtti.

Örgüt, Ağustos ayında başlayan olaylardan sonra 647 bin Arakanlının Bangladeş'e kaçtığını belirtti.

MSF'ye göre, 25 Ağustos ve 24 Eylül tarihleri arasında Myanmar'da en az 9000 Arakanlı hayatını kaybetti. "En ihtiyatlı tahminlere göre bu ölümlerden en az 6700'ünün şiddet sonucu gerçekleştiğini" belirten örgüt, ölenlerden 730'ununsa beş yaş altındaki çocuklar olduğunu belirtti.

MYANMAR ORDUSU İDDİALARI REDDEDİYOR

Myanmar ordusu, Arakan Rohingya Kurtuluş Ordusu'nun, Arakan eyaletindeki polis noktalarına saldırı düzenlemesi ardından büyük bir operasyon başlatmıştı. Myanmar ordusu daha önceki açıklamalarında, "Olaylarda yaklaşık 400 kişinin öldüğünü, bu kişilerin de büyük bölümünün de Müslüman teröristler olduğunu" söylemişti.

Ordu, operayonla ilgili yaptığı soruşturmanın sonucunu da Kasım ayında açıklamış ve insan hakları ihlali suçlamalarını reddetmişti. (DIŞ HABERLER)

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