Norveçli Teknik Direktör, Kuzey Kore’yi anlattı

Kuzey Kore futbolunun başındaki Norveçli Jorn Andersen, ülkedeki yaşamını ve Kuzey Kore futbolunun durumunu anlattı.

Kuzey Kore Erkek Futbol Takımının Teknik Direktörü 54 yaşındaki Norveçli Jorn Andersen, Pyongyang’daki hayatını anlattı.

Japonya’nın başkenti Tokyo’da AFP’ye konuşan Andersen, Pyongyang için “Çok sakin, temiz bir kent, hiç suç yok. Eşimle kentteki bir otel odasında kalıyoruz, Avrupa’da yaptığımız gibi” dedi.

Kuzey Kore’den dış dünyaya yansıyanların, ülkedeki gündelik hayatı yansıtmadığını söyleyen Austria Salzburg’un eski teknik direktörü Andersen, “Teklif ilk geldiğinde biraz olağan dışıydı. Ama şimdi bu kararı verdiğim için çok mutluyum” ifadesini kullandı.

“Oyuncularım dost canlısı, çok çalışkan ve antrenman yapma konusunda her zaman istekli. Avrupa’da oyuncuların ‘Koç, yorgunum. Bugün çalışmak istemiyorum’ dediğine tanıklık etmiştim” diyen Andersen, “Burada oyuncuların hiç yorulmuyor. Hep işlerini yapmak ve yeni şeyler öğrenmek istiyorlar” şeklinde konuştu.

Ülkenin özellikle ABD ile yaşadığı siyasi gerilimlere ilişkin fikri sorulan Andersen, “Bu konuda fazla konuşmak istemiyorum. Benim işim futbol ama sporun ülkeler arasında köprü kurabileceğini düşünüyorum” dedi.

‘SPORA YATIRIM YAPILIYOR’

Andersen, ülkedeki futbol ortamını ise şu sözlerle anlattı: “Ülkenin spora yatırım yaptığını görüyorum. Futbolcular, Pyongyang’daki büyük bir tesiste yaşıyor. Burada yaşıyor, çalışıyor ve yiyorlar. Her gün onlarla idmandayım. Günde 2 kez, kulüp takımı gibi çalışıyoruz. Hafta sonları kulüplerine dönüyorlar ve maçlara çıkıyorlar. Galiba burası, milli takımla böyle çalışabileceğiniz dünyadaki tek yer.”

Andersen, yaşadığı zorlukların başında ülkede yalnız olmasının geldiğini söyledi: “Birincisi yardımcım ya da meseleleri konuşabileceğim insanlar yok. İkincisi onlar Koreli, ben Avrupalıyım. Düşünce yapımız genellikle aynı olmuyor. Ama artık biraz daha alıştım. Onları daha fazla dinlemeli ve kararları her zaman tek başıma almamalıyım.”

‘ASYA’NIN EN İYİ 5 TAKIMINDAN BİRİ OLABİLİR’

2019’da sözleşmesi sona erecek olan Andersen, Kuzey Kore’nin 2022'de Katar'da düzenlenecek Dünya Kupası'na katılma ihtimalinin güçlü olduğunu söylüyor. “Benle kaydettikleri gelişimi sürdürürlerse, Asya’nın en iyi 4-5 takımından(Japonya, Güney Kore, Suudi Arabistan, İran) biri olacaklarını düşünüyorum” diyen Andersen, “Şu anda odaklandığım şey Asya Kupası’na kalabilmek. Ancak takımın önemli adımlar attığını görebiliyorsunuz. Gelecek için hislerimiz olumlu” ifadelerini kullandı.

Kuzey Kore daha önce 1966 ve 2010 Dünya Kupalarına katılmıştı. Asya ekibi, 1966’da çeyrek finale kalmayı başarmıştı. (SPOR SERVİSİ)

Son Düzenlenme Tarihi: 14 Aralık 2017 11:18

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