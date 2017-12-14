Abdulkadir Selvi: Bu rüşvet iddiaları ne olacak?

Hürriyet Yazarı Abdulkadir Selvi, Reza Zarrab'ın rüşvet iddialarının odağındaki isimlerin suskunluğuna değindi ve 'Midem bulanıyor' dedi.

Hürriyet Yazarı Abdulkadir Selvi, Reza Zarrab'ın itirafçı tanık olduğu 'ABD, Atilla'ya karşı' davasına dair "Paralı tanık ve mide bulandıran iddialar" başlıklı yazısında rüşvet iddialarına değindi.

"Bir kurgu yargılama ile karşı karşıyayız. Böyle bir mahkemeden her şey beklenir ama bir tek şey beklenmez. O da, adalet" diyen Selvi, "Bu arada iğneyi Amerika’ya batırırken, çuvaldızı da kendimize batırmalıyız" ifadesini kullanarak şunları yazdı:

"Tamam anladım, 17-25 Aralık FETÖ’nün darbe girişimiydi.

Tamam anladım, New York’taki mahkemede 17-25 Aralık’ın ABD versiyonu yaşanıyor.

Ama bir şeyi anlamadım. Bu rüşvet iddiaları ne olacak?

Sizi bilmem ama benim midem bulandı.

Rüşvet aldığı iddia edilenlerin kuzuların sessizliğine bürünmesi ise en az Zarrab kadar rahatsız edici." (MEDYA SERVİSİ)

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Son Düzenlenme Tarihi: 14 Aralık 2017 08:37

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