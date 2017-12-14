Düzce Umut Evleri, Dünya Habitat Ödülleri finalisti oldu

Düzceli Evsiz Depremzedeler Kooperatifi’nin inşa ettiği Düzce Umut Evleri, 2017 Dünya Habitat Ödülleri’nin 10 finalisti arasına girdi.

Türkiye’nin ilk kiracı hareketi Düzceli Evsiz Depremzedeler Kooperatifi’nin 15 yıllık hak arama süreci sonunda inşa edilen Düzce Umut Evleri, 2017 Dünya Habitat Ödülleri’nin 10 finalisti arasında yer aldı.

Beyond İstanbul'un haberine göre proje, 1986 yılında finale kalarak ödül almaya hak kazanan Ankara Batıkent projesinden sonra Türkiye’den finale kalan tek proje oldu.

Building and Social Housing Foundation (BSHF) tarafından Birleşmiş Milletler Habitat Örgütü iş birliğinde 1985 yılında oluşturulan Dünya Habitat Ödülleri, iyi yerleşim örneklerini tanıtmak ve teşvik etmek amacıyla veriliyor. Ödüller kapsamında yalnızca iyi konut pratiklerinin seçilmesine odaklanmayıp; aynı zamanda bilginin ve deneyimin paylaşımına dikkat çekmek hedefleniyor.

'BİRLİKTE MÜCADELE, BİRLİKTE TASARIM, BİRLİKTE İNŞAAT'

1999 Marmara depremlerini kiracı olarak karşılayan depremzedeler sağlıklı ve güvenli konut talebini hak mücadelesine dönüştürdü. Düzce’de yaşayan kiracı depremzedeler önce haklarını öğrendi ve aradı, sonra kooperatifleşti. On beş yıllık “Birlikte Hak arayışının’ ardından arsa tahsisi gerçekleşti. Düzceli Kiracı Depremzedeler yaşayacakları mahalleyi birlikte tasarlamak için açık çağrı yaptı. Bu çağrıya cevap veren farklı disiplinlerden ve mesleklerden birçok insan 2015’te bir araya gelerek Düzce Umut Atölyesi’ni kurdu. Atölye Depremzedeler’le “Birlikte Tasarım”ı kurguladı, katılımcı tasarımı destekleyecek çalışmalar yaptı. Düzce Umut Evleri projesi tasarım süreci bir yılda tamamlandı ve inşaat sürecine geçildi. (HABER MERKEZİ)

Düzceli kiracı depremzedeler evsahibi olmak için gün sayıyor

Bir mahallede ‘Sarıp sarmalanan umut’

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