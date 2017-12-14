İsveç’te işyerinde tacizle mücadele sendikaları da sarstı

İsveç'te tacizle mücadele eden kadın sendikacılar, sendikalarda da cinsel taciz ve tecavüzlerin yaşandığını açıklayarak önlem alınmasını talep etti.

Murat KUSEYRİ

Stockholm

İsveç’te işyerinde cinsel tacize karşı kadınların sürdürdüğü kampanyaya katılan kadın sendikacılar, toplumun tüm kesimlerinde olduğu gibi sendikalarda da cinsel taciz ve tecavüzlerin yaşandığını açıklayarak önlem alınmasını talep etti.

1501 kadın sendikacının yaptığı çağrının altında İsveç İşçi Sendikaları Konfederasyonu’nun (LO) tarihindeki ilk ve tek kadın Başkanı Wanja Lundby-Wedin ile IF Metall’ın Genel Başkanı Maria Nilsson’un imzaları da bulunuyor.

İşyerlerindeki adaletsizlikler ve işverenin çalışanların haklarına saygı göstermesi için mücadele ettiklerini hatırlatan kadınlar, “İş piyasasında cinsiyetçiliğe ve cinsel tacize karşı mücadele eden bir harekete mensup olmaktan onur duyuyoruz. Hiç kimse işyerinde aşağılanmamalı, rahatsız edilmemeli ve tacize uğramamalı” diyor.

‘RİSK TAŞIDIĞINI BİLİYORUZ’

Yaptıkları çağrının büyük bir risk taşıdığının, sendikaların sayıları çok ve güçlü olan düşmanlarının bunu sendikaları karalamak ve güçten düşürmek için kullanacaklarının bilincinde olduğunu bildiklerini belirten kadınlar, “Biz bunu ilerici bir hareket olduğumuz, sorunu çözeceğimize inandığımız ve değişim istediğimiz için açıklıyoruz” diyor.

Çağrının yapılmasına önderlik eden Jenny Bengtsson, Dagens Arena gazetesine sendikal hareket içinde cinsel tacizden ağır tecavüzlere kadar kadınlara yönelik saldırıların meydana geldiğini söyledi.

SANAYİDE TACİZ ÇOK YAYGIN

Öte yandan IF Metall Federasyonu’nun kadın üyeleri arasında yaptığı araştırmanın sonucu kadın işçilerin çoğunluğunun cinsel tacize uğradığını gösterdi. Araştırmaya katılan 30 yaş altındaki kadınların yüzde 59’u, tüm kadınların ise yüzde 34’ü son bir yıl içinde cinsel tacize uğradığını söyledi.

Cinsel tacize karşı yapılan çağrının altında imzası bulunan Marie Nilsson, IF Metall’ın 129 yıllık tarihindeki ilk kadın başkanı.

Çoğunluğunu erkeklerin oluşturduğu sanayi sektöründe kadınlara yönelik cinsel tacizlerin yaşandığını bilmesine rağmen ortaya çıkan rakamların kendisini şaşırttığını söyledi.

30 yıldan beri sanayide çalıştığını ve kendisinin de cinsel tacize maruz kaldığını söyleyen Nilsson, federasyon içinde ortaya çıkan cinsel taciz olaylarını ciddiyetle ele alacaklarını ve federasyonda görev yapan 1300 şube başkanı ile konuyu tartışacaklarını belirtti.

SENDİKALARDAN EYLEM PLANI

Cinsel tacizlerin önlenmesi için eylem planı hazırlayacaklarını söyleyen Nilsson, işverenleri de düzenleyecekleri kriz toplantısına çağıracaklarını ifade etti.

1501 kadının yaptığı çağrıda ve Facebook hesabında yayınlanan tanıklıklarda IF Metall’ın bir yöneticisi bir konferans sırasında kız arkadaşına şiddet uygulanmakla suçlanıyor.

Söz konusu kadın, olayın herkesin önünde olmasına rağmen sendika yöneticilerinin suskun kalmasının uygulanan şiddetten daha kötü olduğu değerlendirmesini yaptı.

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