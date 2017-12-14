Camiş işçileri: Sendikayı tanıyın sözleşme imzalayın

Kristal-İş'ten istifa ederek Cam Keramik-İş’e üye olan Şişecam’a bağlı Camiş Madencilik işçileri patronun sendikayı tanıması için eylemler yapıyor.

Fırat TURGUT

İstanbul

Patronun sendikalarıyla görüşmeye yanaşmaması üzerine fabrikada eylemlere başlayan Şişecam’a bağlı Camiş Madencilik işçileri, sendika tanınıp görüşmeler başlayıncaya kadar eylemlerin artarak devam edeceğini söyledi.

Bilecik’te faaliyet gösteren Şişecam’a bağlı Camiş Madencilik işçileri, geçtiğimiz hafta Kristal-İş’ten istifa ederek Cam Keramik-İş’e üye olmuş, patrona da sendikalarıyla görüşme çağrısı yapmıştı. Patronun görüşmeye yanaşmaması üzerine işçiler, pazartesiden itibaren vardiya giriş ve çıkışlarında eylemlere başladı.

Sosyal haklar da dahil edildiğinde 1800 lira civarında ücret aldığını belirten 10 yıllık bir işçi, “Biz ücretlerimizin artması için Kristal-İş’e üye olduk. 3 buçuk yıldır hiçbir şey değişmedi. Onun için biz sendika değiştirme kararı aldık ve Cam Keramik-İş’e geçtik. Yenişehir, Kırklareli, Eskişehir’deki işçi arkadaşlarımız ne alıyorsa biz de onu almak istiyoruz” dedi.

Üç vardiyada çalışan işçilerin eylem ifade eden işçilerden Mesut Yalçın, “90’a yakın kişi çalışıyor burada, aldığımız ücret asgari ücretin biraz üstü. Dibimizde Şişecam’a bağlı Yenişehir fabrikası var. Biz de Şişecam’a bağlı fabrikalarda çalışan işçi kardeşlerimizin sahip olduğu hakları istiyoruz” dedi. Patronun sendikayla görüşmeye yanaşmadığı sürece eylemlerin dozunu artırarak devam edeceklerini belirten Yalçın, “Eğer bu süreç içerisinde herhangi bir arkadaşımız da işten atılırsa şarteli indireceğiz. Sendikanın tanınmasını, sözleşme imzalanmasını istiyoruz” diye konuştu.

Baştemsilci Lütfü Karataş da yaşadıkları süreci şu şekilde anlattı: “2014’ün 10. ayında Kristal-İş’e üye olduk, 12. ay işveren iş kolunu değiştirerek yetkiye itiraz etti. Adalet de öyle bir halde ki kimse ‘8 sene bir iş kolunda faaliyet gösteren firmanın 8 sene sonra neden iş kolu değiştiriliyor diye sormadı. Geçen süreçte neden Kristal-İş işçinin gücünü kullanmadı? İşçi acemiydi yapmadı ama niçin yönlendirilmedi? Mahkemeler oldu, bilirkişiydi, oydu buydu. Bu işler mahkemelerle olmadı. Biz de sendika değiştirdik. Şimdi de eylem yapıyoruz. Gelen vardiya servisten iniyor. Soyunma odalarına kadar ıslıklarla, alkışlarla gidiyor. Vardiyası biten arkadaşlarımız da aynı şekilde servislere gidiyor. İşverenin sendikayla görüşmesini istiyoruz. Bu böyle devam ederse üretimden gelen gücümüzü kullancağız.”

‘ŞİŞECAM İŞÇİLERİN KARARLILIĞINI DOĞRU OKUMALI’

Fabrika müdürüne 2 kez görüşme taleplerini ilettiklerini dile getiren DİSK/Cam Keramik-İş Genel Sekreteri Ergin Ay, “Yetkisi olmadığını söyleyerek Şişecam Genel Merkezine ileteceğini belirtti. İki kez de mail ve faks yoluyla Şişecam’a randevu talebimizi ilettik, ancak şu ana kadar muhatap bulamadık. Sendikamızla görüşmekten kaçınan yetkililer fabrika yemekhanesinde 2 kez işçileri toplayarak açıklama yaptılar. İşçilere, mahkeme sürecini bekleyeceklerini söyleyerek eylemlerin sonlandırılmasını istediler. Ücretler konusunda ise işçilerden, Şişecam’a bağlı diğer fabrikalarda çalışan işçilerle değil, Bilecik’teki seramik fabrikalarında çalışan işçilerle kıyaslamalarını istiyorlar. Şişecam sendikalı çalışmaya yabancı bir firma değil. Cam işçisinin mücadeleci ruhunu da iyi bilirler. Bu nedenle biz diyalogu zorlamaya devam edeceğiz. Teleplerimiz çok açık ve makul. Masada kolaylıkla ortak bir çözüm bulabileceğimizi düşünüyoruz” dedi.

Taleplerinin başında ücretlerde iyileştirme olduğunu ifade eden Ergin Ay şunları söyledi: “Saat ücretlerinin Yenişehir’deki, Eskişehir’deki ücretlerle eşit seviyeye çekilmesini istiyoruz. Arkadaşlarımız çok tehlikeli ve ağır işlerde toz ve kimyasalların içinde çalışıyor. İşçi sağlığı ve güvenliğine daha çok önem verilmesi ve fiili hizmet süresi zammından faydalanmaları talebimiz var. Yemekler, servisler, artan oranlı vergilerden kaynaklı kayıpların giderilmesi, iş tanımlarının yeniden düzenlenmesi gibi talepler var. Ancak en önemlisi işçi arkadaşların sendikalı ve sözleşmeli çalışma talebi var.”

Şişecam’ın yakın zamanda kendileriyle iletişim kuracağına ve bir adım atacaklarına inandıklarını belirten Ay, “Arkadaşlarımız zaten dört yıldır mahkemeler vesilesiyle oyalanıyor. Bu nedenle oldukça öfkeli ve kararlılar. Bunu Şişecam’ın doğru okuması gerekiyor. Aksi bir durum iş barışının bozulması demek. Bunu kimse istemiyor ama işçi arkadaşlarımız bedel ödemeyi göze almış durumda. Her durumda her türlü mücadeleye hazırız. Umarız bunlara gerek kalmaz” dedi.

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