'MESS’e işçinin kim olduğunu hatırlatmak gerekiyor'

Ebru Yiğit Ford Otosan, Kalibre Boru ve Çolakoğlu Metalurji fabrikalarının işçileri ile MESS dayatmalarını ve sözleşme sürecini konuştu.

Ebru YİĞİT

Kocaeli

Kocaeli’de MESS’in dayatmalarına karşı Türk Metal’in örgütlü olduğu fabrikalarda fazla mesaiye kalmama, yemekhanede ses çıkarma ve yürüyüş eylemleri devam ediyor.

Eylemlere ilişkin görüştüğümüz Ford Otosan, Kalibre Boru ve Çolakoğlu Metalurji fabrikalarının işçileri sözleşmeye ilişkin “Belirleşiçi olan biziz, mücadeleye devam etmeliyiz” dedi.

Türk Metal’in fazla mesaiye kalmama eyleminin fabrikaları Çolakoğlu Metalurji’de yeterince karşılık bulmadığını söyleyen bir işçi şunları dile getirdi: “Fabrika bileşim açısından çok çeşitli bir yapıya sahip, taşeron ve kadrolu işçiler olarak ikiye ayrılırken aynı zamanda genç ve deneyimli işçiler olarak da bizi ayırıyorlar. Fazla mesaiye kalmama eylemine daha çok genç işçiler katıldı. Taşeron işçiler patronun işten atma baskısı nedeniyle eyleme katılmazken yaşı daha büyük işçiler ise Türk Metal’e güvenmedikleri için katılmadılar. Ana binadan çıkış kapısına yürürken biriken kalabalık ‘MESS şaşırma sabrımızı taşırma’ sloganını atılıyordu. Yanımda yürürken işçi arkadaşımla bir şey fark ettik ki Türk Metal’e belki biz de güvenmiyoruz ama en azından hakkımızın peşini bırakmazsak belki kazanacağız.”

GENÇ İŞÇİLER ETKİLİ EYLEMLER İSTİYOR

Fabrikalarında ilk eylemin yemekhanede başlattığını söyleyen Kalibre Boru işçisi ise yaşananları “MESS’in yüzde 3,2’lik zammını duyduğumuzda bizimle dalga geçiyor zannettik. Çünkü bu ben işçiyi muhatap almıyorum demek. Yemekhane eylemine de, vardiya çıkışındaki yürüyüşe de, fazla mesaiye kalmama eylemine de fabrikanın tamamı katıldı” dedi. Bu eylemlerin işçiler arasındaki farklılığı da gösterdiğini dile getiren işçi, şöyle devam etti: “Uzun yıllardır fabrikada çalışan işçiler hem türk Metal’e güvenmediklerinden hem de sürecin çetin geçeceğini düşündüklerinden sabretme taraftarıyken, genç işçiler 500 liralık zam bizim neyimize yetecek diyerek eylemlerin daha etkili sürmesi gerektiğini söylüyor. Bizim fabrika daha önce de Birleşik Metal-İş deneyimi de yaşadı. Bu nerenle asıl belirleyici olan sendikanın kendisi değil, asıl belirleyici olan da bizleriz, bunu biliyoruz. Unutmayalım ki geçmişte bizi kayıplara uğratan sözleşmelere de bu sendikacılar imza attı. Bu nedenle eylemlere devam edilmesi gerekiyor, hakkımızı alana kadar da vazgeçmeyeceğiz.”

Türk Metal’in fazla mesaiye kalmama eylemine katıldığını fakat Türk Metal’e güvenmediğini söyleyen bir Ford Otosan işçisi “Eğer Türk Metal gerçek anlamda bir şey yapmak istiyorsa eylemlerini vardiya çıkışlarında yürüyüşler yaparak ya da yemekhane de çatal kaşık vurma ile değil üretimin akışına etki edecek şekilde yapmalı. Bu süreçte sendika ciddiyetini iş yavaşlatmaya taşımaz ise kimse ne sendikayı ne de işçiyi muhatap alır. Ford Otosan’da Türk Metal’in ciddi bir etkisi var. Eğer gerçek anlamda işçinin hakkını savunuyorsa MESS’e işçinin kim olduğunu hatırlatmak gerekiyor” diye konuştu.

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