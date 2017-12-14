TEMSA işçisi MESS’e karşı yürüdü

Adana’da Çelik-İş Sendikasının örgütlü olduğu TEMSA’da, işçiler MESS’in dayatmalarına karşı yürüyüş yaptı.

Halil İMREK

Adana

Adana’da Çelik-İş Sendikasının örgütlü olduğu TEMSA’da, işçiler MESS’in dayatmalarına karşı yürüyüş yaptı.

TEMSA kendi markası ile otobüs ve midibüs üreten Türkiye’nin önde gelen otomotiv şirketlerinden biri. 1400 işçinin çalıştığı fabrikada, dün öğle molasında eylem yapıldı. Bütün işçilerin katıldığı eylemde MESS’e öfke vardı. Çelik-İş genel merkez ve şube yöneticilerinin de katıldığı eylemde konuşan Genel Teşkilatlandırma Sekreteri Recep Akyel, insanca bir yaşam için insanca bir ücret istediklerini söyledi. Akyel’in “MESS’ in üç yıllık sözleşme imzalamasını kabul edecek misiniz?”, “Kıdem yok saymasını kabul edecek misiniz?”, “MESS’in ikramiyeleri budamak istemesini kabul ediyor musunuz?” sorularına işçiler hep bir ağızdan “Hayır” diye yanıt verdi. Bunun üzerine Akyel, sendika olarak bu dayatmaları kabul etmeyecekleri sözünü verdi.

Telefon ile görüştüğümüz Çelik-İş Adana Şube Başkanı Sedat Aydın da işçilerin birlik içinde geleceklerine sahip çıktığını, düşük ücret, üç yıllık sözleşme, kıdemin yok sayılması ve ikramiyelerin budanmak istenmesi gibi dayatmaları kabul etmeyeceklerini belirtti.

Akşam vardiya çıkışında ise servislere kadar işçilerin yürüyüş yaparak tepkisini gösterdiğini anlatan Aydın, eğer sendikamızın talepleri doğrultusunda bir gelişme olmazsa eylem ve etkinliklerin artarak devam edeceğini ifade etti.

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