SDG: IŞİD, birkaç güne kadar Deyrezzor 'dan temizlenecek 

SDG Dış İlişkiler Sorumlusu Abdulaziz Yunus, IŞİD’in birkkaç güne kadar Deyrezzor’dan tamamen temizleneceğini açıkladı.

Irak'tan temizlenen ve Suriye'de ise sadece birkaç bölgede kalan IŞİD, Deyrezzor kentinin kırsal alanında da bütünüyle ortadan kaldırılmak üzere.

Sputnik'e konuşan SDG Dış İlişkiler Sorumlusu Abdulaziz Yunus, Deyrezzor kentinin doğusunda IŞİD'in bitirilmesine az kaldığını belirterek, birkaç güne kadar örgütü bölgede temizleyeceklerini söyledi.

Suriye Demokratik Güçleri (SDG), IŞİD'in Deyrezzor kentinin doğusundaki varlığını ortadan kaldırmak için yaptığı operasyonlarda sona yaklaştı. SDG güçleri dün bölgede stratejik öneme sahip Swedan kasabasını da IŞİD'in elinden almıştı.

SDG Dış İlişkiler Sorumlusu Abdulaziz Yunus, Deyrezzor kentinin doğusunun IŞİD'den tamamen temizlenmesine çok az kaldığını belirterek, şöyle konuştu: " Deyrezzor hamlesi başarılı bir şekilde gidiyor. SDG güçleri Irak sınırına ulaştı. IŞİD ile çatışmalarımız devam ediyor. Bölgede örgüte ağır darbeler vurduk. Birçok kasaba ve köyü örgütten temizledik. Örgütün elinde birkaç yer tek kaldı. 50 kilometreden az bir alan örgütün elinde kaldı. Buraları da birkaç güne kadar örgütten temizleriz. Örgütün elinde büyük kent veya kasaba kalmadı. Meyadin ve Ebu Kemal kentini Suriye Ordusu IŞİD'den almıştı. Örgütün elinde sadece birkaç köy tek kaldı. Bu köyleri de alırsak örgütten bölge tamamıyla temizlenmiş olacak."

Fırat nehri üzerinde bulunan Deyrezzor kenti 2014 yılında IŞİD'in eline geçmişti. Kent, geçen ay Suriye ordusu tarafından IŞİD'den temizlenmişti. (DIŞ HABERLER)



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