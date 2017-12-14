Bu yıl 9’uncusu gerçekleştirilen “Hangi İnsan Hakları Film Festivali” başladı. Dolu dolu geçen programa ilgi bir hayli yoğun.

Bu yıl 9’uncusu gerçekleştirilen “Hangi İnsan Hakları Film Festivali” başladı. Aynalı Geçit, Bitiyatro, Mezopotamya Sinema ve Tütün Deposu mekanlarında yapılan festival, ilk günden dolu dolu geçti. Saat 15.00’te startı verilen festival 4 ayrı mekanda da faklı film, belgesel ve sunumlar yapıldı.

Aynalı Geçit’te “Kaya”, “SkaNdal”, “Bir Dakika” ve “Çimentonun Tadı”, “La Pesca” ve “Becomming Ann-Christine” gösterimleri yapılırken, Bitiyatro’da ise, “Çocuklardan Çocuklara Filmler”, “50/D’yi Bal Eyledik”, “Bitki Bilimci” ve “Gayet Normal Biri”nin gösterimleri yapıldı. Yine, Mezopotamya Sinema’da “Meryem”, “Radyo Kobanê” ve “Sığınacak Yer Yok”un gösterimleri yapılırken, Tütün Deposu’nda ise Balfour Deklerasyonu’nun 100’üncü yılı nedeniyle “Balfour deklerasyonu ve BDS hareketi” konulu sunum yapıldı. İzleyicilerden yoğun ilgi gören festival 17 Aralık’a kadar devam edecek.



Festivalin bugünkü programı ise şu şekilde olacak:



* Aynalı Geçit: 228, Lüfer (15.00), Yokluklar, Burada ve başka yerde (17.00), Elif (19.00)



* Bitiyatro: Kot farkı, Kadraj dışı namıdiğer… (18.00), La pesca, Becomming Ann-Christine (20.00)



* Mezopotamya Sinema: 50/D’yi bal eyledik (18.00), Sulukule aşkım, Uçurumun kıyısında Türkiye (20.00)



* Tütün Deposu: Gayet normal biri, Söyleşi-İki ülke iki anne (17.00) (İstanbul/MA)



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