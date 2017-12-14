Netanyahu: İİT bildirgesinden etkilenmedim

İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu İstanbul’da toplanan İslam İşbirliği Teşkilatı’nın Kudüs'le ilgili açıklamasının bir etki yaratmayacağını söyledi.

Bugün İstanbul'da toplanan ve Doğu Kudüs'ü Filistin'in başkenti olarak tanıdıklarını açıklayan İslam İşbirliği Teşkilatı'nın bildirgesine yanıt veren İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, Müslüman devletlerin bu açıklamasından "etkilenmediğini” söyledi.

DW Türkçe’nin haberine göre, Kudüs'teki Başbakanlık Ofisi'nde konuşan Netanyahu, "Filistinliler için gerçekleri kabul etmek ve radikalleşme için değil, barış için hareket etmeye başlamak iyi olacaktır” ifadesini kullandı.

İsrail Başbakanı "Kudüs'le ilgili bir diğer gerçeği de kabul etmek gerek: Bu kentin sadece İsrail'in başkenti olduğunu söylemiyoruz, aynı zamanda Kudüs'te tüm dinler için ibadet özgürlüğüne saygı gösterdiğimiz hususunda ve bunu tüm Ortadoğu'da yapan tek ülke olduğumuzda ısrar ediyoruz” şeklinde sözlerini sürdürdü.

Nihai olarak "hakikatin kazanacağını” kaydeden Netanyahu, birçok ülkenin Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıyacağını ve büyükelçiliklerini bu kente taşıyacaklarını söyledi.

İİT ORTAK BİLDİRİ YAYINLAMIŞTI

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın 6 Aralık'ta Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanımalarını açıklamasına karşı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın girişimiyle bugün İstanbul'da toplanan İİT'nin bildirgesinde ABD yönetimi eleştirimiş ve Başkan Donald Trump'tan kararını geri alması talep edilmişti.

Müslüman nüfuslu 57 ülkenin üyesi olduğu İİT'nin bugünkü olağanüstü toplantısı sonrası yayınlanan sonuç bildirisinde ABD'nin Kudüs kararının reddedildiği ve kınadığı ve hukuken de hükümsüz olduğu ilan edilmişti. (DIŞ HABERLER)

İİT zirvesi: Doğu Kudüs, Filistin devletinin başkentidir



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