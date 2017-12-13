AKP’nin taşeron düzenlemesi yılbaşından sonraya kaldı

Yaklaşık 900 bin kişiyi ilgilendiren taşeron işçiye kadro vadeden AKP hükümetinin taşeron düzenlemesinin yeni yıldan sonraya kaldığı belirtildi.

AKP Hükümetinin müjde olarak lanse ettiği taşeron işçilere kadro vaadini içeren taşeron düzenlemesinin üzerinde yapılan çalışmaların henüz tamamlanmadığı kaydedildi. TBMM Genel Kurul’da devam eden 2018 bütçe görüşmelerinden sonra gündeme geleceği belirtilen düzenlemenin, yılbaşından sonraya kaydığı ifade edildi.

ANKA'nın AKP kaynaklarından edindiği bilgilere göre taşeron düzenlenmesinin Meclis’e gelse bile Ocak 2018’e kalacağı belirtildi. Bütçe görüşmelerinin biteceği 22 Aralık’tan sonra, Meclis’in 15 gün tatile gireceği, taşeron düzenlemesinin de Ocak ayının ikinci haftasında gündeme alınacağı kaydedildi. (İŞÇİ SENDİKA SERVİSİ)

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