Skandal 'ikinci eş bulma' sitesi kapandı

Büyük tepkiye neden olan evlilikci.com sitesine BTK kararıyla erişim engeli geldi. Karar üzerine site kurucuları yayını tamamen kestiklerini duyurdu.

Kendi deyimleriyle "Türkiye'nin ilk dünyanın üçüncü (İngiltere ve Endonezya'dan sonra), ikinci eş bulma sitesi" olan evlilikci.com kapatıldı.

İngiltere ve Endonezyo'dan sonra Türkiye'de de açılan ve toplumun çok geniş bir kesimi tarafından büyük bir tepkiyle karşılanan "evlilikci.com" Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından erişime engellendi. Erişim engeli kararı sonrası açıklama yayınlan site kurucuları, "Sitemizi askıya alarak farklı DNS'lerden girilmesini engelledik. Yani karar nedeniyle sitenin yayınını tamamen kestik" dediler.

'TÜRKİYE'NİN İLK, DÜNYANIN ÜÇÜNCÜ İKİNCİ EŞ BULMA SİTESİ'

Skandal sitenin girişinde yer alan “hakkımızda” kısmında kuruluş ve faaliyet alanı şöyle anlatılıyordu:

“Türkiye'nin ilk dünyanın üçüncü (İngiltere ve Endonezya'dan sonra), ikinci eş bulma sitesine hoşgeldiniz... Tüm semavi dinlerin izin verdiği ve ülkemiz kültürüne uygun ikinci eş kurumu bazı sorunların çözümüdür; yoksulluk, yalnızlık ve fuhuş gibi... Amacımız insanımızın bu konuda en doğru tercihi yapmasına yardımcı olmaktır."

Sitede ayrıca şu ifadeler yer alıyordu:

“-Eşiyle tüm münasebeti bitmesine rağmen çeşitli sebeplerle ayrılamayan beyler.

-Evlenmek istemeyen (çesitli sebeplerle) aynı zamanda günah işlemek de istemeyen hanımefendiler.

-Evlenecek biriyle karşılaşamamış hanımefendiler.

-Çaresiz bir dönem geçirip, (Allah cc korusun) fuhuş ve benzeri yollara sapabilecek hanımefendiler."

İLERİCİ KADINLAR, SİTENİN KAPATILMASI İÇİN BAŞVURUDA BULUNDU

İlerici Kadınlar Meclisi, söz konusu sitenin kapatılması için başvuruda bulundu. Avukat Yelda Koçak tarafından verilen başvuru dilekçesinde Türk Medeni Kanunuyla getirilen tek eşlilik esası hatırlatılarak “Aynı anda iki kişiyle evli olamak kadın erkek farketmeksizin herkes için yasaktır. Bu bağlamda ikinci eş bulma amacıyla yapılan her türlü faaliyet de kanuna aykırıdır” denildi.

“Kaldı ki ülkemizde sıklıkla kadın ve çocukların rızaları dışında çeşitli gelenek, görenekler bahane gösterilerek kuma berdel ve benzeri isimlerle evlendirilmeleri üzücü bir gerçekliktir” denilen dilekçede ikinci bir evliliğin anayasanın eşitlik ve laiklik ilkelerine aykırı olduğu hatırlatıldı:

“Yasadışı bir iş için (ikinci eş) faaliyet gösteren bu sitenin hakkımıza kısmında yer aldığının aksine kültürümüzde ‘ikinci eş’ diye bir şey yoktur. İkinci eş medeni kanunun kabulü ile yaklaşık 100 yıl önce geride bırakılmış, kadın ve erkek eşitliğine aykırı bir uygulamadır. Türkiye Cumhuriyeti Devletinin kuruluşuna müteakip çıkartılan kanunlar eşliğinde eşitlik ilkesi gereği terk edilen bu tarz uygulamaların yasak olmasına rağmen uygulamada fiili durum yaratılarak yeniden uygulamaya sokulmaya çalışılması Anayasal ilkeler olan eşitlik ve laiklik ilkesine aykırıdır”

Söz konusu gerekçeler nedeniyle siteye erişim engeli getirilmesi talep edildi.

SİTE KURUCULARINDAN PİŞKİN AÇIKLAMA: 'AMACIMIZ KADINLARIMIZIN EN DOĞRU KARARI VERMESİNİ SAĞLAMAKTI'

Siteye Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu karıyla erişim engeli getirildi. Site kurucuları, BTK tarafından getirilen erişim engeli sonrası, siteyi tamıyla askıya aldıklarını açıkladı. Yapılan açıklamada "Amacımız sadece, zaten ülkemizde yaşanan ve Anayasa Mahkemesi kararıyla suç teşkil etmediğini öğrendiğimiz ikinci evlilik olayında insanlarımızın özelikle de mağdur kadınlarımızın en doğru kararı vermesini sağlamaktı. Açıkçası kendimiz içinde ufak bir ek gelir olur diye düşündük" şeklinde skandal ifadeler kullanıldı.

Site kurucuları tarafından yapılan açıklama şöyle:

"Merhaba

Bir kaç gün önce açtığımız evlilikci.com web sitesinin yayını BTK kararıyla engellenmiştir. Bizde derhal sitemizi askıya alarak farklı DNS lerden girilmesini engelledik. Yani karar nedeniyle sitenin yayınını tamamen kestik.

Biz bu olayın bu kadar gündem olacağını tahmin dahi edemezdik. Kendi halinde sıradan insanlariz. Amacımız sadece, zaten ülkemizde yaşanan ve Anayasa Mahkemesi kararıyla suç teşkil etmediğini öğrendiğimiz ikinci evlilik olayında insanlarımızın özelikle de mağdur kadınlarımızın en doğru kararı vermesini sağlamaktı. Açıkçası kendimiz içinde ufak bir ek gelir olur diye düşündük. Zaten gördüğünüz gibi sitemizde en ucuz şekilde hazırlandı.

Üzdüğümuz insanlar olduysa özür dileriz. Asla kimseyi incitmek istemedik.

Ülkemizin kanunlarına sonuna kadar bagliyiz. İstemeden meşgul ettiğimiz kamuoyundan tekrardan özür dileriz." (HABER MERKEZİ)

Dipnot: Yazım hataları site kurucularına aittir

Son Düzenlenme Tarihi: 14 Aralık 2017 09:14

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