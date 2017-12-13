Maltepe Belediyesinin kreş ve ücretsiz servislerine ödül

Maltepe Belediyesi, Necip Hablemitoğlu anısına verilen 'Toplumsal Duyarlılık' ödülüne layık görüldü.

Maltepe Belediyesi, evinin önünde uğradığı suikast sonucu 18 Aralık 2002’de hayatını kaybeden tarihçi-yazar Necip Hablemitoğlu anısına verilen “Toplumsal Duyarlılık” ödülüne layık görüldü.

Maltepe Belediyesi, kadınların sosyal yaşama dahil olabilmesi için açmış olduğu gündüz ve gece kreşleri, öğrencilerin okullarına güvenli biçimde ulaşmasını sağlayacak ücretsiz servis hizmetleri, özel gereksinime ihtiyacı olanların ve ailelerinin yaşama olan bağlılıklarını kuvvetlendirecek çalışmaları ve farklı inanç ve değerlere sahip yurttaşların bir arada huzurla yaşayabilmelerini sağlama yönündeki çalışmaları nedeniyle, Tarihçi-Yazar Necip Hablemitoğlu anısına verilen "Toplumsal Duyarlılık Ödülü"ne layık görüldü. Hablemitoğlu Ankara Enstitüsü tarafından verilecek ödüller için 15 Aralık Cuma günü Sahne Ankara’da, saat 19.30’da bir tören düzenlenecek.

Bu yıl Maltepe Belediyesi’nin de layık görüldüğü ödülü paylaşan diğer isim ve kurumlar ise şöyle:

Yalın Alpay, Melis Alphan, Turgut Kazan, Yaşar Seyman, Alev Sungur, Hasan Ali Toptaş, Dostlar Tiyatrosu. (HABER MERKEZİ)

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