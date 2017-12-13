Adana'da Ekim Devrimi paneli: Sosyalizm ütopya değil gerçek

Adana'da Emek Gençliği tarafından düzenlenen Ekim Devrimi paneline katılan gençler 'Sosyalizmin ütopya değil gerçek olduğunu gördük' dedi.

Mesut BAYLAV

Adana

Adana Emek Gençliği Ekim Devrimi'nin 100. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında “Sosyalizm Geçmiş Değil Gelecek, Ütopya Değil Gerçek” başlıklı panel düzenledi. Emek Partisi GYK Üyesi Halil İmrek ve Emek Gençliği Merkez Yöneticisi Deniz Ortakçı'nın konuşmacı olarak katıldığı panel, Eğitim Sen Adana Şubesinde yapıldı. Panelde Ekim Devrimi’nin hangi koşullarda ve nasıl gerçekleştiği, devrimde partinin rolü, devrimin gençlik, kadın, eğitim gibi alanlara etkisiyle birlikte günümüze etkileri ele alındı. Katılımcı gençler panele dair görüşlerini paylaştı.

İŞÇİ SINIFI İKTİDARI YOLUNDA

Sosyal Bilgiler Öğretmenliği 1. Sınıf Öğrencisi Fatma “Ekim Devrimi panelinde o döneme ilişkin kafamdaki birçok sorunun cevabını aldım” dedi. Bu tür etkinliklerin daha fazla yerde yapılması için çaba göstereceklerini ifade eden Fatma, Ekim Devrimi'ne dair “Mevcut burjuva iktidarı yıkılmış ve yerine işçi sınıfı iktidarı kurulmuş. İşçi sınıfı iktidarında kadınların mücadelesi göz ardı edilemeyecek kadar büyük bir önem taşıyor, süreç kadın astronotlara kadar uzanıyor. Sosyalizmin ütopya değil gerçek olduğu kanıtlanmış.” dedi.

‘DEVRİME OLAN İNANCIM GÜÇLENDİ’

İşletme Bölümü 3. sınıf öğrencisi Seren de panelde, 100 yıl önceki deneylerin başarılı bir şekilde aktarıldığını belirterke şunları söyled: “Dünyada ve Türkiye’de işçilerin, kadınların, gençlerin üzerinde oluşan kaygıların Ekim Devrimi gibi somut bir örnekle ve bilimsel sosyalizmin ışığıyla ortadan kalkacağına olan inancım bu panelle daha da güçlendi.”

İnşaat Mühendisliği 3. sınıf öğrencisi İbrahim ise panel için şu değerlendirmeyi yaptı: “Rusya’da gerçekleşen devrimi hep duymuşumdur ama ilk kez bu devrimle ilgili bir etkinliğe katıldım. İşçilerin nasıl örgütlendiği, parti ve önderlerinin devrimde nasıl bir rol üstlendiği, devrimi kimlerin, nasıl yaptığı gibi sorulara yanıtlar buldum. Benim gibi birçok arkadaşımın bu tür etkinliklere ihtiyacı olduğunu da hissettim. Her yerde konuşulması ve tartışılması gerekiyor.”

‘İŞÇİ SINIFININ GÜCÜNE İKNA OLDUM’

İnşaat Mühendisliği 2. sınıf öğrencisi Ahmet ise “Benim öncesinden biraz bilgimin olduğu bir konuydu Ekim Devrimi. Biraz da 100. yılı vesilesiyle araştırmıştım. Panel hem aklımdaki eksiklikleri kapattı hem de birçok soruma cevap oldu” dedi. Ahmet “EMEP propaganda bürosunun hazırladığı film çok etkileyiciydi, işçi sınıfının gücüne ikna oldum” dedi.

ÜTOPYA DEĞİL, GERÇEK

Zooteknik Bölümü 1. sınıf öğrencisi Hüseyin de panel için “Ekim Devrimi ve Sovyetler Birliği’ni hiç bu kadar iyi dinlememiştim. Her şeyin nesnel olarak anlatıldığı, sosyalizmin ütopik bir şey olmadığını gösteren bir etkinlikti” değerlendirmesinde bulundu.

Ekim Devrimi şenliği: Sosyalizm geçmiş değil, gelecek

İnsanca bir yaşam için yine ve yeniden sosyalizm

'Ekim Devrimi dün değil gelecektir'

Son Düzenlenme Tarihi: 13 Aralık 2017 21:45

www.evrensel.net