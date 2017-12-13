Zafer Aracagök: 'Akademinin seviyesi yerlere düşmüş durumda'

Bilgi Üniversitesi'nin gerekçe göstermeden işine son verdiği Dr. Zafer Aracagök, Türkiye genelinde üniversitelerin kalitesinin düştüğünü söyledi.

Eylem NAZLIER

İstanbul

İstanbul Bilgi Üniversitesi, akademisyen Dr. Zafer Aracagök’ün görevine hiçbir gerekçe göstermeden son verdi. 2011’den beri üniversitede mobbing ve değersizleştirmeyle karşı karşıya kaldığını söyleyen Aracagök yaşadıklarını şu sözlerle aktardı:



“2011’de Feride Çiçekoğlu ve Halil Nalçaoğlu hiçbir gerekçe göstermeden üstümden derslerimi almışlardı. ‘Sana verecek dersimiz yok, güle güle’ demişlerdi. O zamanın rektörü Prof. Dr. Remzi Sanver’in müdahalesiyle bu durum engellenmişti. Şimdi bunu engelleyecek kimse yok çünkü üniversitede idari pozisyonlara akademik birikimi son derece sınırlı, anti-entelektüel, aklı kaliteli bir eğitimden çok ticarete çalışan kişiler getirildi. 2011’de adı geçen kişiler tarafından başlatılan mobbing son dönemlerde gitgide artmaya devam etti. Ben kendilerine, bana uyguladıkları mobbinge karşı dava açacağımı söyledim. Bu konuşmadan hemen sonra iş feshi gönderdiler. Üstündeki bilgiler de benden derhal kurtulmak istercesine yalan yanlış, alelacele yazılmış. İşten çıkışım için verilen belge bu yüzden geçersiz bir belge, çünkü işten çıkarma için gerekli nedenler net bir şekilde belirtilmiyor. Ayrıca işe başladığım sözleşmenin içeriğinde tahrifat yapılmış.”



Üniversitelerde baskıların, günün siyasi ortamına paralel olarak, giderek arttığını aktaran Aracagök, “Üniversitelerde sayısız insan mobbingle karşı karşıya. Genç insanları kolay yıldırabiliyorlar. ‘Ben şu anda dava açarsam, başka üniversiteye çalışmak için başvurduğumda sorun çıkar’ diye düşünüyorlar. Dava açmaya korkuyorlar. Tehditlere, mobbinglere göz yummadığım için işten çıkarıldım. Entelektüel kariyerini kanıtlamış, bu tür endişelerden uzak bir akademisyen olarak hukuksuzluk karşısında hakkımı arayacağım”, diye konuştu.

Dr. Zafer Aracagök

Aracagök ayrıca “Sırf Bilgi Üniversitesi değil genel anlamda Türkiye’de üniversitelerin kalitesi o kadar düştü ki. Üniversiteyi üniversite yapan kişiler ya ihraç edildi, ya da üniversite yönetimleri tarafından işlerine son verildi” sözleriyle akademinin düşürüldüğü duruma tepki gösterdi.

Bilgi Üniversitesi, Dr. Zafer Aracagök'ün işine son verdi

Son Düzenlenme Tarihi: 14 Aralık 2017 10:44

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