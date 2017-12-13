Eski belediye başkanı Ali Osman Yıldız'a 10 ay hapis cezası

Kayseri'nin Sarıoğlan ilçesinin eski Belediye Başkanı Ali Osman Yıldız, iftira suçundan 10 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Kayseri'nin Sarıoğlan İlçesi eski Belediye Başkanı Ali Osman Yıldız, yargılandığı davada iftira suçundan 10 ay hapis cezasına çarptırıldı. Cezayı para cezasına çeviren mahkeme Yıldız'ın 6 bin lira ödemesine hükmetti.

Doğan Haber Ajansında yer alan habere göre İçişleri Bakanlığı'nca görevden alınan sonrasında hakkında yürütülen soruşturmalar kapsamında tutuklanan Sarıoğlan Belediye Başkanı Ali Osman Yıldız, geçtiğimiz 1 Ağustos'ta Belediye Yazı İşleri Müdürü Hikmet Gökkurt’un diplomasının sahte olduğu iddiasında bulunup, suç duyurusunda bulundu. Bunun üzerine açık öğretim fakültesi diplomasını mahkemeye sunan Gökkurt, kendisine iftira attığını söylediği Yıldız'dan şikayetçi oldu.

Sarıoğlan Asliye Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Davanın bugünkü duruşmasında başka suçtan K1 tipi kapalı ceza infaz kurumunda bulunan Ali Osman Yıldız, hazır bulundu. Mahkeme sanık Yıldız'a iftira suçundan 10 ay hapis cezası verdi, bu cezayı da 6 bin lira paraya çevirdi.

YOLSUZLUK; RÜŞVET, ZİMMET VE İHALEYE FESAT KARIŞTIRMA SUÇLARINDAN TUTUKLANMIŞTI

30 Mart 2014 seçimlerinde MHP'den Belediye Başkanı seçilen Ali Osman Yıldız, 15 Mayıs 2015 tarihinde AKP'ye geçmişti. 19 Aralık 2016 tarihinde ise AKP İl Başkanlığı tarafından disiplin kuruluna sevk edilmesi üzerine yaptığı yazılı açıklamayla, partisinden istifa ettiğini açıklamıştı.

Daha önce çeşitli yerlerde imamlık yapan Sarıoğlan Belediye Başkanı Ali Osman Yıldız ve belediyenin bilgi işlem müdürlüğünde görevli Hakan K. hakkında çeşitli iddialardan Kayseri 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde dava açılmıştı. Yıldız, 3 Mayıs’da Kayseri 1. Ağır Ceza Mahkemesinde hakim huzuruna çıktı.

Yıldız, kum ocağındaki kumları değerinden çok aşağıda vermek, ihalelerde elden para teslim almak, ihaleye fesat karıştırmak, mal bildiriminde bulunulmaması, rüşvet, irtikap, zimmet, görev sırasında veya görevinden dolayı kaçakçılık, resmi ihale ve alım ve satımlara fesat karıştırma, ve yolsuzluklarla mücadele kanunu kapsamına giren suçlarnedeniyle tutuklanmıştı. (HABER MERKEZİ)

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