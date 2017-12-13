Eşini ters kelepçe ile nikah masasına götürdü

Konyada görevli iki polis memuru, nikahları esnasında tuhaf bir sahneye imza attı. Kadın polis memuru, eşine ters kelepçe taktı ve ensesinden bastırarak nikah masasına götürdü.

Konya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Gasp Büro Amirliğinde görevli polis memurları Öznur Ün ve Muhammet Yıldız birlikteliklerini nikah masasına taşıdı. Doğan Haber Ajansında yer alan bilgiye göre, Selçuklu Belediyesi Nikah Salonunda yapılan tören öncesi kadın polis memuru, eşine ters kelepçe taktı ve ensesinden bastırıp kafasını yere doğru eğerek nikahın kıyılacağı salona getirdi. Kelepçeyi açan nikah memuru daha sonra çiftin nikahını kıydı. (HABER MERKEZİ)

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