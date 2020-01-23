Yönetmen: Lulu Wang
Oyuncular: Awkwafina, Shuzhen Zhao, X Mayo, Hong Lu
Tür: Komedi, Dram
Süre: 1 saat 40 dakika
Ülke: Çin, ABD
Vizyon Tarihi: 24 Ocak 2020
Bili’nin Çin’de yaşayan büyükannesi Nai Nai’ye dördüncü evre kanser teşhisi konmuştur. Son günlerini huzur ve mutluluk içinde geçirmesini isteyen aile üyeleri Nai Nai'nin yanında toplanmaya karar verir.
Yönetmen: Adil El Arbi, Bilall Fallah Oyuncular: Will Smith, Martin Lawrence, Vanessa Hudgens ile Alexander Ludwig
Tür: Aksiyon, Komedi, Suç
Süre: 2 saat 4 dakika
Ülke: ABD
Vizyon Tarihi: 24 Ocak 2020
Uyuşturucu baronu Armando Armas’ın peşine düşen
Mike Lowery ve Marcus Burnnet, narkotikten sorumlu iki polistir. Ancak Armando’yu yakalamak pek de kolay değildir.
Yönetmen:
Ali Yorgancıoğlu, Zeynep Çamcı
Oyuncular: Zeynep Çamcı, Ersin Korkut, Barış Yıldız, Anıl Tetik
Tür: Komedi
Ülke: Türkiye
Vizyon Tarihi: 24 Ocak 2020
Tekstil atölyesinde süper kahraman kostümleri yapan Feride, emek hırsızı patronuna daha fazla katlanamaz ve moda tasarımcısı olmak için yola koyulur.
Yönetmen: Kris Carr, Sam Fowler Oyuncular: Iacopo Paradisi, David Patrick Stucky, James Knapp
Tür: Korku, Gerilim
Süre: 1 saat 40 dakika
Ülke: İngiltere
Vizyon Tarihi: 24 Ocak 2020
Film, peşlerine düşen acımasız doğaüstü varlıklardan kurtulmak için ölüm kalım savaşı veren bir grup arkadaşın hikayesini
konu ediyor.
Yönetmen: Buğra Kekik
Oyuncular: Ecem Yorulmaz, Cansu Kahvecioğlu, Burçak Kabadayı
Tür: Korku
Ülke: Türkiye
Vizyon Tarihi: 24 Ocak 2020
KUTUP KÖPEKLERİ | ARCTIC DOGS
Yönetmen: Aaron Woodley Seslendirmeler: Yekta Kopan, Oya Prosçiler, Sinan Divrik, Bedia Ener
Tür: Animasyon, Macera, Komedi
Süre: 1 saat 32 dakika
Ülke: ABD
Vizyon Tarihi: 24 Ocak 2020
Film, dünyanın en hızlı köpek kuryesi olmak isteyen Swifty’nin maceralarını konu ediyor.
Yönetmen: Mithat Gökçe
Tür: Animasyon
Süre: 1 saat 17 dakika
Ülke: Türkiye
Vizyon Tarihi: 24 Ocak 2020
Yönetmen:
Nina Wels, Regina Welker
Oyuncular:
Luisa Wietzorek, Gerald Schaale
Tür: Animasyon, Aile
Süre: 1 saat 21 dakika
Ülke: Belçika, Almanya
Vizyon Tarihi: 29 Ocak 2020