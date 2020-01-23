ELVEDA | THE FAREWELL

Yönetmen: Lulu Wang
Oyuncular: Awkwafina, Shuzhen Zhao, X Mayo, Hong Lu
Tür: Komedi, Dram
Süre: 1 saat 40 dakika
Ülke: Çin, ABD
Vizyon Tarihi: 24 Ocak 2020

Bili’nin Çin’de yaşayan büyükannesi Nai Nai’ye dördüncü evre kanser teşhisi konmuştur. Son günlerini huzur ve mutluluk içinde geçirmesini isteyen aile üyeleri Nai Nai'nin yanında toplanmaya karar verir.

 Fragmanı izlemek için tıklayın

BAD BOYS: HER ZAMAN ÇILGIN
(FOR LİFE)

Yönetmen: Adil El Arbi, Bilall Fallah Oyuncular: Will Smith, Martin Lawrence, Vanessa Hudgens ile Alexander Ludwig
Tür: Aksiyon, Komedi, Suç
Süre: 2 saat 4 dakika
Ülke: ABD
Vizyon Tarihi: 24 Ocak 2020 

Uyuşturucu baronu Armando Armas’ın peşine düşen
Mike Lowery ve Marcus Burnnet, narkotikten sorumlu iki polistir. Ancak Armando’yu yakalamak pek de kolay değildir.

 Fragmanı izlemek için tıklayın

FERİDE

Yönetmen:
Ali Yorgancıoğlu, Zeynep Çamcı
Oyuncular: Zeynep Çamcı, Ersin Korkut, Barış Yıldız, Anıl Tetik
Tür: Komedi
Ülke: Türkiye
Vizyon Tarihi: 24 Ocak 2020

Tekstil atölyesinde süper kahraman kostümleri yapan Feride, emek hırsızı patronuna daha fazla katlanamaz ve moda tasarımcısı olmak için yola koyulur.

 Fragmanı izlemek için tıklayın

İNSAN YİYENLER | THE YOUNG CANNİBALS

Yönetmen: Kris Carr, Sam Fowler Oyuncular: Iacopo Paradisi, David Patrick Stucky, James Knapp
Tür: Korku, Gerilim
Süre: 1 saat 40 dakika
Ülke: İngiltere
Vizyon Tarihi: 24 Ocak 2020 

Film, peşlerine düşen acımasız doğaüstü varlıklardan kurtulmak için ölüm kalım savaşı veren bir grup arkadaşın hikayesini
konu ediyor.

Fragmanı izlemek için tıklayın

MÜHR-Ü CİN

Yönetmen: Buğra Kekik
Oyuncular: Ecem Yorulmaz, Cansu Kahvecioğlu, Burçak Kabadayı
Tür: Korku
Ülke: Türkiye
Vizyon Tarihi: 24 Ocak 2020

Fragmanı izlemek için tıklayın

KUTUP KÖPEKLERİ | ARCTIC DOGS

Yönetmen: Aaron Woodley   Seslendirmeler: Yekta Kopan, Oya Prosçiler, Sinan Divrik, Bedia Ener
Tür: Animasyon, Macera, Komedi
Süre: 1 saat 32 dakika
Ülke: ABD
Vizyon Tarihi: 24 Ocak 2020

Film, dünyanın en hızlı köpek kuryesi olmak isteyen Swifty’nin maceralarını konu ediyor.

Fragmanı izlemek için tıklayın

MACERACI YÜZGEÇLER:
BÜYÜK GÖSTERİ

Yönetmen: Mithat Gökçe
Tür: Animasyon
Süre: 1 saat 17 dakika
Ülke: Türkiye
Vizyon Tarihi: 24 Ocak 2020

Fragmanı izlemek için tıklayın

KİRPİ LATTE VE BÜYÜLÜ TAŞ

Yönetmen:
Nina Wels, Regina Welker
Oyuncular:
Luisa Wietzorek, Gerald Schaale
Tür: Animasyon, Aile
Süre: 1 saat 21 dakika
Ülke: Belçika, Almanya
Vizyon Tarihi: 29 Ocak 2020

Fragmanı izlemek için tıklayın