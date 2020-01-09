Matthias ile Maxime, çocukluktan bu yana sıkı arkadaştır. Rol aldıkları bir kısa film için öpüşmeleri gerekince arkadaşlıkları sarsılır. Film, 20’li yaşlarda olan gençlerin yaşadığı sorunlar, aşk, ilişkiler ve gerçek dostluk gibi kavramlara değiniyor.