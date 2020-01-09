Yönetmen: Caner Özyurtlu
Oyuncular: Berrak Tüzünataç, Engin Öztürk, Şebnem Bozoklu, Özge Özpirinçci, Meriç Aral, Boran Kuzum, Hümeyra
Tür: Komedi, Dram
Ülke: Türkiye
Vizyon Tarihi: 10 Ocak 2020
Gençlik dönemlerinde bir arada olan bir grup yazlık arkadaşı, ellerinde büyüdükleri Nezihe Hanım’ın rahatsızlandığı haberini alır. İstanbul’dan Nezihe Hanım’ın İzmir’deki evine doğru yola çıkarlar.
Yönetmen: Xavier Dolan
Oyuncular: Gabriel D’Almeida Freitas, Xavier Dolan, Pier Luc Funk, Anne Dorval
Tür: Dram
Süre: 1 saat 59 dakika
Ülke: Kanada
Vizyon Tarihi: 10 Ocak 2020
Matthias ile Maxime, çocukluktan bu yana sıkı arkadaştır. Rol aldıkları bir kısa film için öpüşmeleri gerekince arkadaşlıkları sarsılır. Film, 20’li yaşlarda olan gençlerin yaşadığı sorunlar, aşk, ilişkiler ve gerçek dostluk gibi kavramlara değiniyor.
Yönetmen: Corneliu Porumboiu Oyuncular: Vlad Ivanov, Catrinel Marlon, Rodica Lazar, Julieta Szonyi Tür: Komedi, Suç
Süre: 1 saat 37 dakika
Ülke: Romanya
Vizyon Tarihi: 10 Ocak 2020
Bükreş’te çalışan Cristi, hapishanede olan bir mafya üyesini salıvermek için La Gomera adasına gider. Cristi’nin, burada kullanılan, bir ıslık dili olan Silbo dilini öğrenmesi gerekmektedir.
Yönetmen: William Eubank
Oyuncular: Kristen Stewart, Vincent Cassel, Jessica Henwick,
John Gallagher
Tür: Aksiyon, Dram, Korku
Süre: 1 saat 35 dakika
Ülke: ABD
Vizyon Tarihi: 10 Ocak 2020
Bir grup denizaltı ekibi, suyun altındaki laboratuvarlarında çeşitli araştırmalar yapmaktadır. Çalışmaların devam ettiği sırada, okyanusun dibinde büyük ve yıkıcı bir deprem meydana gelir.
Oyuncular: Daniel Craig, Chris Evans, Ana de Armas, Jamie Lee Curtis
Tür: Komedi, Suç, Dram
Süre: 2 saat 10 dakika
Ülke: ABD
Vizyon Tarihi: 10 Ocak 2020
Ünlü bir suç romanı yazarı olan Harlan Thrombey, 85. yaş gününde evinde ölü bulunur. Meraklı bir araştırmacı dedektif olan Benoit Blanc, gizli bir şekilde cinayet araştırmasında yer almaya başlar.
Yönetmen: Kadri Beran Taşkın
Oyuncular: Savaş Satış, Onur Akbay, Cengizhan Yurdutek, Burak Akyüz
Tür: Dram
Süre: 1 saat 38 dakika
Ülke: Türkiye
Vizyon Tarihi: 10 Ocak 2020
Adanalı çete lideri Savaş, Cihat ve Azad ile birlikte şiddet dolu geçmişlerini arkalarında bırakmaya karar verir. Üç arkadaş hayatlarında yeni bir başlangıç yapmak için Adana’dan ayrılıp, İzmir’e yerleşir. Ancak geçmişleri peşini bırakmaz.
Yönetmen: Tuğçe Soysop
Oyuncular: Berat Efe Parlar, Eda Döğer, Ahmet Rıfat Sungar
Tür: Fantastik, Macera
Süre: 1 saat 44 dakika
Ülke: Türkiye
Vizyon Tarihi: 10 Ocak 2020
Umut, dedesi Ahmet’le yaşayan, hayal kurmayı unutmuş bir çocuktur. Bir gün yaşadığı bir talihsizlik onu hiç bilmediği fantastik ve rengarenk bir dünyanın insanlarıyla tanıştırır.
Yönetmen: Nick Bruno, Troy Quane Seslendirme: Will Smith, Tom Holland, Jarrett Bruno, Claire Crosby
Tür: Animasyon, Aksiyon, Macera
Süre: 1 saat 42 dakika
Ülke: ABD
Vizyon Tarihi: 10 Ocak 2020
Yönetmen: Tom Hooper
Oyuncular: James Corden, Judi Dench, Jason Derulo, Idris Elba
Tür: Komedi, Dram, Aile
Süre: 1 saat 50 dakika
Ülke: ABD
Vizyon Tarihi: 10 Ocak 2020
Yönetmen: Berk Aygül
Oyuncular: Cemre Cansaatçi, Öykü Bozkurt, Sebahat Adalar, Galip Akın
Tür: Korku
Süre: 1 saat 13 dakika
Ülke: Türkiye
Vizyon Tarihi: 10 Ocak 2020