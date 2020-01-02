Yönetmen: Kleber Mendonça Filho, Juliano Dornelles
Oyuncular: Sônia Braga, Udo Kier, Barbara Colen
Tür: Aksiyon, Macera, Gizem
Vizyon tarihi: 3 Ocak 2020
Süre: 2s 11d
Ülke: Brezilya, Fransa
Büyükannesinin cenazesi için Brezilya’daki küçük bir kasabaya giden Teresa, cenaze için geldiği Bacurau'nun birçok sorununun olduğunu gözlemler. Kasaba, telefonunun çekmediği, temiz suyun bulunmadığı ve nice sorunların yaşandığı bir yerdir.
Yönetmen: Gavin Hood
Oyuncular: Keira Knightley, Matt Smith, Matthew Goode, Ralph Fiennes
Tür: Casusluk, Gerilim, Biyografik
Vizyon tarihi: 3 Ocak 2020
Süre: 1s 52d
Ülke: ABD, İngiltere
2003. İngiltere ve ABD’deki Irak’ı işgal etmeye uğraşırken, HIM çevirmeni Katharine Gun,
BM Güvenlik Konseyi üyelerini savaşa gitmeye zorlamak için, casusluk yapma çağrısı yapan gizli bir e-postayı sızdırır.
Yönetmen: Wilson Yip
Oyuncular: Danny Chan, Scott Adkins, Donnie Yen, Bruce Lee
Tür: Aksiyon, Dövüş, Dram, Biyografik Vizyon tarihi: 3 Ocak 2020
Süre: 1s 45d
Ülke: Hong Kong
WingChun dövüş tekniğinin ustası Ip Man, ABD’de WingChun okulu açarak yerel dövüş sanatları topluluğunu rahatsız eden öğrencisinin yanına gitmeye karar verir. Bruce Lee ile Ip Man 3′teki karşılaşmalarının ardından büyük bir merak uyandıran ikilinin arasında yaşanacaklar son filmde netleşecek.
Yönetmen: Ropert Goold
Oyuncular: Renee Zellweger, Rufus Sewell, Jessie Buckley, Finn Wittrock Tür: Dram, Korku
Vizyon tarihi: 3 Ocak 2020
Süre: 1s 58d
Ülke: İngiltere
Oz Büyücüsü'yle sinemaya çocuk yıldız olarak başlayan ABD’li şarkıcı Judy Garland’ın Londra’ya yerleştikten sonra yaşadığı zorluklar anlatılıyor.
Yönetmen: Olga Gorodetskaya Oyuncular: Sevastian Bugaev, Roza Khayrullina, Elena Lyadova,
Mikhail Safronov
Tür: Dram, Korku
Vizyon tarihi: 3 Ocak 2020
Süre: 1s 29d
Ülke: Rusya
Çocuklarını kaybetmenin acısı ile baş etmeye çalışan Igor ve Polina çiftinin hayatını konu ediyor. Çift, hayatlarına yeniden bir yön verebilmek için bir çocuğu evlat edinmeye karar verir. Ancak evlat edindikleri çocuğun insan dışı, yabani bir varlık olduğunu zaman geçtikçe anlarlar.
Yönetmen: Yusuf Atıcı, Zeki Akıncı Oyuncular: Tuğba Özay, Çılgın Sedat, Sinan Bengier, Ahmet Çelik
Tür: Komedi
Vizyon tarihi: 3 Ocak 2020
Ülke: Türkiye
Yönetmen: Bülent Aydoslu
Oyuncular: Buse Sevindik, Ömer Polat, Onur Çimen, Gizem Tataroğlu
Tür: Korku
Vizyon tarihi: 3 Ocak 2020
Süre: 1s 30d
Ülke: Türkiye
Yönetmen: Jose Figueroa
Oyuncular: Sean Patrick Flanery, Dominique Swain, Miracle Laurie, Shane Coffey
Tür: Bilimkurgu
Vizyon tarihi: 3 Ocak 2020
Süre: 1s 38d
Ülke: ABD