Çocuklarını kaybetmenin acısı ile baş etmeye çalışan Igor ve Polina çiftinin hayatını konu ediyor. Çift, hayatlarına yeniden bir yön verebilmek için bir çocuğu evlat edinmeye karar verir. Ancak evlat edindikleri çocuğun insan dışı, yabani bir varlık olduğunu zaman geçtikçe anlarlar.