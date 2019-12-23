MEMLEKET MESELESİ

Mıgırdiç Margosyan’ın Evrensel gazetesinin 7 Haziran 1995 tarihli ilk sayısında yayımlanan yazısının başlığı “Beyin Meselesi”ydi. Aradan geçen 24 yılda Margosyan yazılarına devam etti. Memleket Meselesi de bu yazıların genişçe bir toplamından oluşuyor ve memleketin en çetrefilli derdi olan Kürt Sorunu’nu yine kendine has bir yöntemle tartışıyor.

Yazar: Mıgırdiç Margosyan

Yayınevi: Aras

Sayfa Sayısı: 176