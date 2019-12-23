Pulitzer ödüllü Colson Whitehead’i gündeş edebiyatın en kayda değer isimleri arasına taşıyor.
Yazar: Colson Whitehead
Çevirmen: Begüm Kovulmaz
Tür: Roman
Yayınevi: Siren Yayınları
Sayfa Sayısı: 216
Kobo Abe’den Chandler’in kurgusu ile Dostoyevski’nin psikolojik derinliğini buluşturan bir dedektiflik romanı. Virane Harita, Hiroshi Teshigahara tarafından aynı isimle sinemaya uyarlanmış ve dünya çapında büyük ilgi görmüştü.
Yazar: Kobo Abe
Çevirmen: Barış Bayıksel
Tür: Roman, Polisiye
Özgün Dili: Japonca
Yayınevi: Monokl
Sayfa Sayısı: 240
Yazar:
Arsel Berkat Acar, Çağrı Mert Bakırcı
Tür: Bilim
Yayınevi: Ginko Bilim
Sayfa Sayısı: 424
37 dilde yayımlanan Atlas, devasa buzullardan küçücük böceklere, dünyamızın barındırdığı akıl almaz çeşitliliği ve göz alıcı renkleri kutlamak için hazırlanmış görsel bir festival.
Yazar:
Aleksandra Mizielińska, Daniel Mizieliński
Çevirmen:
Hevdan Sönmez, Emre Ülgen Dal
Tür: Çocuk
Yayınevi: Domingo
Sayfa Sayısı: 108
1950 kuşağının en önemli öykücülerinden ve 2019 İstanbul Kitap Fuarı “Onur Yazarı” Adnan Özyalçıner'in daha önce dergilerde yayımlanmış, kitaplaştırılmamış öyküleri "Kenar Mahalleden"de...
Yazar: Adnan Özyalçıner
Derleyen: Melih Erzen
Tür: Öykü
Yayınevi: Manos
Sayfa Sayısı: 204
Mıgırdiç Margosyan’ın Evrensel gazetesinin 7 Haziran 1995 tarihli ilk sayısında yayımlanan yazısının başlığı “Beyin Meselesi”ydi. Aradan geçen 24 yılda Margosyan yazılarına devam etti. Memleket Meselesi de bu yazıların genişçe bir toplamından oluşuyor ve memleketin en çetrefilli derdi olan Kürt Sorunu’nu yine kendine has bir yöntemle tartışıyor.
Yazar: Mıgırdiç Margosyan
Yayınevi: Aras
Sayfa Sayısı: 176
Yazar: Ernst Jünger
Çevirmen:Tevfik Turan
Tür: Roman
Yayınevi: Jaguar Kitap
Sayfa Sayısı: 320
Çelik Fırtınalarında, yazıldıktan tam bir asır sonra, Tevfik Turan’ın Almanca aslından çevirisiyle ilk kez Türkçede yayımlandı.
Dünyanın en iyi öykü yazarlarından biri kabul edilen William Trevor'un öyküleriyle
ilk kez Türkçe çevirisiyle yayımlandı.
Yazar: William Trevor
Çevirmen: Püren Özgören
Tür: Öykü
Özgün Dili: İngilizce
Yayınevi: Yüz Kitap
Sayfa Sayısı: 228
Eserleri 20 dilde basılan, dünyaca tanınmış sanatçı Daniela Kulot’un yazıp çizdiği "Sevgi nereden gelir?" okurlarını sevginin kaynağına heyecanlı bir yolculuğa çıkarıyor.
Yazar: Daniela Kulot
Çevirmen: Olcay Geridönmez
Yayınevi: Ginko Çocuk
Tür: Çocuk
Özgün Dili: İngilizce
Sayfa Sayısı: 32
Türkçede ilk kez Ohannes Şaşkal’ın büyük emek eseri ustalıklı çevirisiyle yayımlananan olan Ekmeğin Şarkısı, Aras Yayıncılık tarafından aynı zamanda Ermenice olarak da, 1921’deki yayımın tıpkıbasımı olarak okurlara sunulacak.
Yazar: Taniel Varujan
Çevirmen: Ohannes Şaşkal
Tür: Şiir
Yayınevi: Aras
Sayfa Sayısı: 120
Ünlü Kürt Şairi Arjen Arî‘nin tüm eserlerinden oluşan 9 kitaplık set okurlarıyla buluştu.
Yazar: Arjen Arî
Yayınevi: Weşanên Sor
Tür: Şiir
Özgün Dili: Kürtçe
Sayfa Sayısı: 700
KHK ile görevinden ihraç edilen akademisyenlerden Osman Şişman'ın kurduğu "Yort Kitap"
ilk kitabını yayımladı.
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Yazar: Georges Rodenbach
Çevirmen: Roza Hakmen
Tür: Roman
Yayınevi: Yort Kitap
Sayfa Sayısı: 136