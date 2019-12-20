ŞİFRE: ******
Siber güvenlik şirketi SplashData,
2019’un en kötü şifreleri
listesini açıkladı.
Listenin başında,
geçen yıl olduğu gibi yine '123456' var.
Onu, '123456789' ve 'qwerty' takip ediyor.
Listede ayrıca 'qwertyuiop' ve
'7777777' gibi
bazı yeni şifreler de bulunuyor.
İşte, 2019'un
en kötü şifreleri...
1- 123456
2- 123456789
3- qwerty
4- 1234567
5- 12345678
6- 12345
7- 111111
8- 123123
9- abc123
10- qwerty123
11- 1q2w3e4r
12- admin
13- qwertyuiop
14- 654321
15- 555555
16- 7777777
17- 888888
18- 123qwe
19- 666666
20- 1qaz2wsx
21- 333333 DETAYLAR İÇİN TIKLAYIN
22- liverpool
23- 777777
24- 1q2w3e4r5t
25- !@#$%^&*
26- aa123456
27- 987654321
28- zxcvbnm
29- passw0rd
30- 121212