Laboratuvar ortamında genetik deneylerle yaratılan tuhaf kırmızı bitki Küçük Joe, kokusuyla insanlara mutluluk verir ama polenini ciğerine çeken bir daha aynı insan olamaz.
Yönetmen: J.J. Abrams
Oyuncular: Carrie Fisher, Mark Hamill, Adam Driver, Daisy Ridley
Filmin Türü: Bilimkurgu, Fantastik, Aksiyon
Süre: 155 dakika
Skywalker külliyatının finalini yapacak olan Star Wars: The Rise of Skywalker, The Resistance'ın özgürlük adına verdiği son büyük savaşı ve Star Wars evreninin sevilen karakterlerinin bu uğurda tekrar bir araya gelmelerini konu ediniyor.
Yönetmenler:
Elif Akarsu Polat, Çiğdem Bozali
Oyuncular: Boncuk Yılmaz, Benian Dönmez, Şahin Ergüney
Tür: Dram, Romantik
Süre: 104 dakika
Zeynep adında bir kadının, çocukluktan başlayıp yetişkinliğe uzanan hayat hikayesini konu ediyor. Çocukluk arkadaşı Yusuf'un kasabadan zamansız gidişi sonrası Zeynep'i etkiler. Yaşadığı acıyı kağıda dökmeye karar veren Zeynep, kaybettiği sevgiyi mahkumlara yazdığı mektuplarda aramaya başlar.
Yönetmen: Pablo Larraín
Oyuncular: Gael García Bernal, Mariana Di Girolamo, Santiago Cabrera
Filmin Türü: Dram
Süre: 102 Dakika
Film, evlat edindikleri 12 yaşındaki oğullarının sebep olduğu bir trajedi yüzünden evlilikleri dağılan bir çiftin sarsıcı hikayesini anlatıyor. Dansçılık kariyeri istediği gibi gitmeyen Ema, bu olayın etkisiyle başa çıkabilmek için yeniden dansa sarılır.
Yönetmen: Jay Roach
Oyuncular: Margot Robbie, Alice Eve, Charlize Theron
Filmin Türü: Dram
Süre: 108 Dakika
Film, uzun yıllar kadın çalışanlarına tacizde bulunan bir medya patronunun, Fox News kurucusu ve CEO’su Roger Ailes’in perde arkasındaki öyküsünü anlatıyor.
Yönetmen: Matthew Solomon
Oyuncular: Richard Hatch, Alison Haislip, Brady Smith
Filmin türü: Korku, Gerilim
Süre: 81 dakika
İnternet trafiğini izleyen Ajan Martin, bir çiftin samimi video sohbetlerine rastlar. Bu sohbetle beraber İlişkiler ağı üzerinden soruşturma başlatır.
Yönetmen: Hamdi Alkan
Oyuncular: Oğuzhan Uğur, Timur Acar, Sinan Bengier
Filmin Türü: Komedi
Süre: 97 dakika
Yönetmen: Kamil Aydın
Oyuncular: Emre Kıvılcım, Levent Özdilek, Ece Çeşmioğlu, Ebru Özkan, Seray Kaya, Eren Vurdem, Ogün Kaptanoğlu, Selda Alkor, Cemal Hünal
Tür: Tarih
Çerkez sürgünü sırasında annesi ile birlikte Anadolu topraklarına gelen Ayberk’in, Balkan Harbine’den, Sarıkamış Harekatına uzanan hikayesini anlatıyor.