 YÖNETMEN: Jessica Hausner

OYUNCULAR: Emily Beecham, Ben Whishaw, Kerry Fox, Kit Connor

TÜRÜ: Bilimkurgu, Dram

SÜRE: 106 dakika

KÜÇÜK JOE

Laboratuvar ortamında genetik deneylerle yaratılan tuhaf kırmızı bitki Küçük Joe, kokusuyla insanlara mutluluk verir ama polenini ciğerine çeken bir daha aynı insan olamaz. 

STAR WARS: SKYWALKER'IN YÜKSELİŞİ

Yönetmen: J.J. Abrams

Oyuncular: Carrie Fisher, Mark Hamill, Adam Driver, Daisy Ridley

Filmin Türü: Bilimkurgu, Fantastik, Aksiyon

Süre: 155 dakika

Skywalker külliyatının finalini yapacak olan Star Wars: The Rise of Skywalker, The Resistance'ın özgürlük adına verdiği son büyük savaşı ve Star Wars evreninin sevilen karakterlerinin bu uğurda tekrar bir araya gelmelerini konu ediniyor.

KADER POSTASI

Yönetmenler:
Elif Akarsu Polat, Çiğdem Bozali

Oyuncular: Boncuk Yılmaz, Benian Dönmez, Şahin Ergüney

Tür: Dram, Romantik

Süre: 104 dakika

Zeynep adında bir kadının, çocukluktan başlayıp yetişkinliğe uzanan hayat hikayesini konu ediyor. Çocukluk arkadaşı Yusuf'un kasabadan zamansız gidişi sonrası Zeynep'i etkiler. Yaşadığı acıyı kağıda dökmeye karar veren Zeynep, kaybettiği sevgiyi mahkumlara yazdığı mektuplarda aramaya başlar.

EMA

Yönetmen: Pablo Larraín

Oyuncular: Gael García Bernal, Mariana Di Girolamo, Santiago Cabrera

Filmin Türü: Dram

Süre: 102 Dakika

Film, evlat edindikleri 12 yaşındaki oğullarının sebep olduğu bir trajedi yüzünden evlilikleri dağılan bir çiftin sarsıcı hikayesini anlatıyor. Dansçılık kariyeri istediği gibi gitmeyen Ema, bu olayın etkisiyle başa çıkabilmek için yeniden dansa sarılır.

SKANDAL

Yönetmen: Jay Roach

Oyuncular: Margot Robbie, Alice Eve, Charlize Theron

Filmin Türü: Dram

Süre: 108 Dakika

Film, uzun yıllar kadın çalışanlarına tacizde bulunan bir medya patronunun, Fox News kurucusu ve CEO’su Roger Ailes’in perde arkasındaki öyküsünü anlatıyor.

Yönetmen: Matthew Solomon

Oyuncular: Richard Hatch, Alison Haislip, Brady Smith

Filmin türü: Korku, Gerilim

Süre: 81 dakika

PANAROMAL CHAT

İnternet trafiğini izleyen Ajan Martin, bir çiftin samimi video sohbetlerine rastlar. Bu sohbetle beraber İlişkiler ağı üzerinden soruşturma başlatır.

Kırkyalan: Biz Dün Gece Ne Yaşadık?

Yönetmen: Hamdi Alkan

Oyuncular: Oğuzhan Uğur, Timur Acar, Sinan Bengier

Filmin Türü: Komedi

Süre: 97 dakika

Türkler Geliyor: Adaletin Kılıcı

Yönetmen: Kamil Aydın

Oyuncular: Emre Kıvılcım, Levent Özdilek, Ece Çeşmioğlu, Ebru Özkan, Seray Kaya, Eren Vurdem, Ogün Kaptanoğlu, Selda Alkor, Cemal Hünal

Tür: Tarih

BEYAZ HÜZÜN

Yönetmen: Kenan Korkmaz

Oyuncular: Kenan Korkmaz, Murat Yatman, Duygu Poyraz

Filmin Türü: Tarihi, Dram

Süre: 125 dakika

Çerkez sürgünü sırasında annesi ile birlikte Anadolu topraklarına gelen Ayberk’in, Balkan Harbine’den, Sarıkamış Harekatına uzanan hikayesini anlatıyor.