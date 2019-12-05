Beanpole (Dylda)

Beanpole | Dylda 
(Uzun Kız)

Cannes Film Festivali’nde Belirli Bir Bakış Bölümü’nde, En İyi Yönetmen ve FIPRESCI ödüllerini kazanan, Kantemir Malagov’un yönettiği filmde; Viktoria Miroshnichenko, Vasillisa Perelygina, Andrey Bykov ve Igor Shirokov’un oynuyor.

Uzun Kız (Dylda),
2. Dünya Savaşı sonrası Leningrad’da hayatlarını sürdürmeye çalışan Iya ve Maşa adlı iki genç kadının mücadelesini anlatıyor.

ADDAMS AİLESİ


Addams Ailesi

Conrad Vernon ile Greg Tiernan’ın yönettiği ve Oscar Isaac, Charlize Theron, Chloe Grace Moretz ile Finn Wolfhard’ın seslendirdiği animasyon, ürkütücü ve çılgın aile Addams Ailesinin maceralarını anlatıyor.

BALON PİLOTLARI

Balon Pilotları (The Aeronauts)

Tom Harper’ın yönettiği ve Eddie Redmayne, Felicity Jones, Himesh Patel ile Lewin Lloyd’un oynadığı fim, pilot Amelia Wren ve bilim insanı James Glaisher, daha önce kimsenin yapmaya cesaret edemediği gökyüzünde nefes kesici keşifler yapmaya karar verir. İkili atmosferin en yüksek noktalarına ulaştıklarında hayatta kalmaya çalışır.

The Aeronauts

Sean Patrick O’Relly’nin yönettiği ve Justine Ezarik, Mark Hamill, Asia Mattu ile Sean Patrick O’Reilly’nin seslendirdiği animasyon film, bir papağan balığı olarak yaşayan Alex yaşam alanının kirlendiğini fark eder. Sebebini araştırmak için arkadaşları Denizatı ve Yılan Balığı ile birlikte heyecan verici ve eğlenceli maceralara doğru yelken açarlar.

Kahraman Balık
(Go Fish)

Portrait de la Jeune Fille en Feu

(Alev Almış Bir Genç Kızın Portresi)

Celine Sciamma’nın yönettiği ve Noemie Merlant, Adele Haenel, Luana Bajrami ile Valeria Golino’nun oynadığı film, 18. yüzyılda bir ressamın modeliyle yaşadığı aşkı anlatıyor. Ressam Marianne’a, manastırdan henüz çıkan ve evlenmek üzere olan genç Heloise’in portresi sipariş edilir. Ancak Marianne, bu portreyi Heloise’dan habersiz çizmelidir. Bu kısıtlamanın önüne geçmek için Marianne, Heloise’ı gözlemler ve onunla yakınlaşır.

Portrait de la Jeune Fille en Feu

Aaron Mirtes’in yönettiği ve Lacy Hartselle, Kate Kilcoyne, Rae Hunt ile Jonathan Everett’in oynadığı korku filmi Rahibenin Laneti, 2018’de gösterime girmiş ve pek beğenilmemişti.

MUCİZE 2: AŞK

Mahsun Kırmızıgül’ün yönettiği ve Mert Turak, Fikret Kuşkan, Biran Damla Yılmaz ile Erdal Özyağcılar’in oynadığı Mucize 2: Aşk, köylerinde yaşadıkları sorunlar nedeniyle, engelli Aziz ve eşi Mizgin bir kasabaya yerleşir. Kasabada hayat bu ikili için hiç de kolay olmayacaktır. Aziz, eşi Mızgin için engellerinden kurtulmak için mücadeleye eder.

Mucize 2: Aşk