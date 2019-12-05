Celine Sciamma’nın yönettiği ve Noemie Merlant, Adele Haenel, Luana Bajrami ile Valeria Golino’nun oynadığı film, 18. yüzyılda bir ressamın modeliyle yaşadığı aşkı anlatıyor. Ressam Marianne’a, manastırdan henüz çıkan ve evlenmek üzere olan genç Heloise’in portresi sipariş edilir. Ancak Marianne, bu portreyi Heloise’dan habersiz çizmelidir. Bu kısıtlamanın önüne geçmek için Marianne, Heloise’ı gözlemler ve onunla yakınlaşır.

Portrait de la Jeune Fille en Feu