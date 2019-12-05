Beanpole (Dylda)
Uzun Kız (Dylda),
2. Dünya Savaşı sonrası Leningrad’da hayatlarını sürdürmeye çalışan Iya ve Maşa adlı iki genç kadının mücadelesini anlatıyor.
ADDAMS AİLESİ
BALON PİLOTLARI
Sean Patrick O’Relly’nin yönettiği ve Justine Ezarik, Mark Hamill, Asia Mattu ile Sean Patrick O’Reilly’nin seslendirdiği animasyon film, bir papağan balığı olarak yaşayan Alex yaşam alanının kirlendiğini fark eder. Sebebini araştırmak için arkadaşları Denizatı ve Yılan Balığı ile birlikte heyecan verici ve eğlenceli maceralara doğru yelken açarlar.
Celine Sciamma’nın yönettiği ve Noemie Merlant, Adele Haenel, Luana Bajrami ile Valeria Golino’nun oynadığı film, 18. yüzyılda bir ressamın modeliyle yaşadığı aşkı anlatıyor. Ressam Marianne’a, manastırdan henüz çıkan ve evlenmek üzere olan genç Heloise’in portresi sipariş edilir. Ancak Marianne, bu portreyi Heloise’dan habersiz çizmelidir. Bu kısıtlamanın önüne geçmek için Marianne, Heloise’ı gözlemler ve onunla yakınlaşır.