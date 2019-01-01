İstanbul'da Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'nde bir araya gelenler yeni yılın gelişini kutladı.
İstanbullular, yeni yılı Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'nde karşıladı.
Ankara'da da 2019'u sokakta karşılayan yurttaşlar doyasıya eğlendi.
Kimi yurttaşlar dilek fenerleri uçurarak umutlarını yeni yıla taşıdı.
İzmirliler, yeni yıla Cumhuriyet Meydanı'ndaki kutlamalarla 'Merhaba' dedi.
Kapadokya'daki yeni yıl kutlamalarında havai fişekler hoş bir görüntü oluşturdu.
New York’taki yeni yıl kutlamaları kapsamında, Times Meydanı’nda bir araya gelen binlerce kişi, yağan yağmura rağmen geri sayım için yerini aldı.