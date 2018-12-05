05 Aralık 2018 17:29
14. haftaya Beşiktaş-Galatasaray derbisi, lider Başakşehir'in mağlubiyeti, hakem kararları ve VAR uygulaması damga vurdu.
KONYASPOR: 2
ALANYASPOR: 0
Konyaspor, oyuna maçın genelinde hakim gözüken Alanyaspor'u 2 golle mağlup etti.
61'inci dakikada Melih Demiral kırmızı kart görünce Alanyaspor son yarım saatte 10 kişi mücadele etti.
Konyaspor T.D. Aykut Kocaman: Kazanmayı başardık, bu son derece mutluluk verici.
Alanyaspor T.D. Sergen Yalçın: Oyunu biz kontrol ettik, rakip bizi kontrol etti. Önümüzde çok maç var.
RİZESPOR: 1
ANKARAGÜCÜ: 1
Lig sonuncusu Rizespor, Ankaragücü ile puanları paylaştı.
Skor 1-1 iken Rizesporlu Boldrin'in kullandığı penaltının gol olmasına 20 yaşındaki kaleci Altay müsaade etmedi.
Rizespor T.D. Okan Buruk: Çok pozisyona girdik, kalemize ilk gelen top gol oldu. Rakibimiz 1 puana oynadı.
Ankaragücü T.D. İsmail Kartal: Eksiklerimize rağmen bir puan aldık, mutluyuz, hak ettik.
ANTALYASPOR: 1
GÖZTEPE: 0
Antalyaspor, Serdar Özkan'ın 20. dakikada kaydettiği şık golle Göztepe'yi mağlup etti.
Antalyaspor T.D. Bülent Korkmaz: Galibiyeti hak ettik.
Göztepe T.D. Bayram Bektaş: Üç haftadır kötü oynamıyoruz fakat erken gol yiyoruz, daha çok çalışacağız.
BAŞAKŞEHİR: 0
SİVASSPOR: 1
Lider Başakşehir'e konuk olan Sivasspor, ev sahibinin 5 maçlık galibiyet serisine tek golle son verdi.
Başakşehir T.D. Abdullah Avcı: 70 dakika top oyunda kalmış, yüzde 70 topa sahip olmuşuz. Bunların çok olması bir şey ifade etmez...
... Oyun planlarının biraz dışında hareket ettik.
Sivasspor T.D. Hakan Keleş: Ligin ilk yarısını iyi bir yerde tamamlamak istiyoruz...
... Devre arasında yapacağımız takviyelerle geçen sezon yakaladığımız başarının üstüne çıkmayı arzuluyoruz.
KAYSERİSPOR: 0
TRABZONSPOR: 2
Maçın genelinde atak oynayan Trabzonspor, son bölümde bulduğu iki golle galibiyete uzandı.
Yakın zamanda annesini kaybeden Ekuban, 82'nci dakikada bulduğu golün ardından gözyaşlarına boğuldu.
Trabzonspor T.D. Ünal Karaman: İkinci yarı daha derli toplu oynadık, bu disiplinle götürebildiğimiz sürece götüreceğiz.
Maçın ardından Kayserispor Kulübü Başkanı Erol Bedir, Teknik Direktör Ertuğrul Sağlam ile yollarını ayırdıklarını duyurdu.
Kayserispor T.D. Yardımcısı Gökhan Geylani: Burnu kırılan Sapunaru'nun çıkması ciddi problem yaşamamıza sebep oldu...
... Oyunu 1-1'e getirecek pozisyonu bulduk, cömertçe harcayınca yaptığımız hata sonucu maç 2-0 sonuçlandı.
BURSASPOR: 2
ERZURUMSPOR: 1
Bursaspor, ligde 6 haftadır mağlup olmayan Erzurumspor karşısında 2-1 galip geldi.
Bursaspor T.D. Samet Aybaba: Mücadele eden bir takım haline geldik. Burası futbol şehri, kazanınca her şey güzel oluyor.
Erzurumspor T.D. Mehmet Özdilek: Oyunun geneline baktığımızda çok da kaybettik diyemeyiz.
BEŞİKTAŞ: 1
GALATASARAY: 0
Haftanın derbisinde Beşiktaş, Ljajić'in penaltıdan bulduğu golle 1-0 galip geldi ve puanını 24'e çıkararak Galatasaray'la eşitledi.
Oyun kalitesinin düşük olduğu maçta öne çıkanlar Cüneyt Çakır'ın kararları ve VAR uygulaması oldu.
Tansiyonu yüksek maçta toplam 8 sarı kart çıktı.
Bu skorla Beşiktaş, ikili averajdaki üstünlüğü sonucu Galatasaray'ın bir basamak üstüne çıkarak 3'üncü sıraya yükseldi.
Beşiktaş T.D. Şenol Güneş: İki gün önceki maçta yorulan arkadaşlar bu maçta olağanüstü mücadele etti...
... Deplasmana gidiyoruz, maçı oynuyoruz hâlâ direnç ortaya koyuyorsak ben buna şapka çıkarıyorum.
Takımın başında bulunan Ümit Davala, basın toplantısına katılmadı ve takım otobüsüyle stattan ayrıldı.
YENİ MALATYASPOR: 1
AKHİSARSPOR: 1
Ligin flaş ekiplerinden Yeni Malatyaspor, düşme hattından sıyrılmaya çalışan Akhisarspor'la puanları paylaştı.
Yeni Malatyaspor T.D. Erol Bulut: Rakip, bulduğu iki şuttan birini değerlendirdi ve 1 puan aldı ancak biz iki puan kaybettik.
Akhisarspor T.D. Cihat Arslan: İkinci yarı başka bir takım gibiydik, sonradan giren oyuncular çok katkı yaptı.
FENERBAHÇE: 2
KASIMPAŞA: 2
Ligde sıkıntılı zamanlar geçiren Fenerbahçe ile lig ikincisi Kasımpaşa, 2'şer golle 1'er puan aldı.
Bu maçta da 2 gol atan Kasımpaşalı Diagne, ligde 14 haftada 16 gole ulaştı.
Fenerbahçe Teknik Sorumlusu Erwin Koeman: Oyuncularım maç boyunca ölümüne mücadele etti...
... Çok fazla maç oynuyoruz. 15 oyuncumuz milli takımına gitti. FIFA, umuyorum bu konuyla ilgili bir şey yapar.
Kasımpaşa T.D. Mustafa Denizli: Ne olursa olsun Kadıköy'de Fenerbahçe gibi bir takımdan puan almak kayıp hanesine yazılmamalı...
... Bu takıma inanıyorum ve güveniyorum.