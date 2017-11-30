30 Kasım 2017 12:04

BORÇ

Yönetmen: Vuslat Saraçoğlu
Oyuncular: Serdar Orçin, İpek Türktan Kaynak, Rüçhan Çalışkur

Eskişehir’de yaşayan Tufan, eşi Mukaddes ve kızı Simge'nin yan dairede yalnız oturan komşuları Huriye Hanım bir gece aniden fenalaşır. Doktor, Huriye’nin bir süre tek başına kalmaması gerektiğini söyler. Tufan, bakacak kimsesi olmayan Huriye’yi bir süre evinde tutmaya karar verir.

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THE GUILTY
(SUÇLU)

Yönetmen: Gustav Möller
Oyuncular: Jakob Cedergren, Asger Holm, Jessica Dinnage

Acil yardım hattında çalışan polis memuru Asger Holm, sıradan bir gece vardiyasında olağanüstü bir telefon alır.

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GREEN BOOK
(YEŞİL REHBER)

Yönetmen: Peter Farrelly
Oyuncular: Viggo Mortensen, Mahershala Ali, Linda Cardellini

Piyanist Don Shirley, Manhattan’dan güneye doğru konser turu yapacaktır ve şoför olarak bir süredir işsiz olan Tony’yi işe alır.

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HEDEFİM SENSİN

Yönetmen: Kıvanç Baruönü
Oyuncular: Ata Demirer, Demet Akbağ, Gonca Vuslateri

Zekeriya Taştan, hayatını İstanbul sokaklarında çiğ köfte satarak kazanmaktadır. İstanbul’u terk eden Taştan'ın ilk defa ayak bastığı Gökçeada’da hayatı değişir.

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THUGS OF HINDOSTAN
(HİNDİSTAN EŞKIYALARI)

Yönetmen: Vijay Krishna Acharya
Oyuncular: Aamir Khan, Katrina Kaif, Amitabh Bachchan

Görsel açıdan etkileyici sahneler barındıran bu aksiyon filmi, Hint sinemasının iki önemli ismi Aamir Khan ve Amitabh Bachchan'ı ilk kez aynı projede bir araya getiriyor.

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THE GIRL IN THE SPIDER'S WEB
(ÖRÜMCEK AĞINDAKİ KIZ)

Yönetmen: Fede Alvarez
Oyuncular: Claire Foy, Sylvia Hoeks, Lakeith Stanfield

'Ejderha Dövmeli Kız' filminin devamı niteliğindeki filmde Lisbeth Salander ve gazeteci Mikael Blomkvist, casuslar, siber suçlular ve yozlaşmış devlet organlarının dahil olduğu, geniş çaplı bir gizemi aydınlatmaya çalışıyor.

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THE BAD NUN
(KÖTÜLÜK İÇİNDE)

Yönetmen: Scott Jeffrey
Oyuncular: Becca Hirani, Lucy Chappell, Tiffany Ellen Robinson

Genç bir kadın olan Aesha, sıkıntılarından uzaklaşmak için geçmişte annesinin şehir dışında kaldığı yere gider fakat hayatı alt üst olur.

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