Eskişehir’de yaşayan Tufan, eşi Mukaddes ve kızı Simge'nin yan dairede yalnız oturan komşuları Huriye Hanım bir gece aniden fenalaşır. Doktor, Huriye’nin bir süre tek başına kalmaması gerektiğini söyler. Tufan, bakacak kimsesi olmayan Huriye’yi bir süre evinde tutmaya karar verir.