29 Kasım 2018 11:39
Kolombiya'da, hükümetin yapmak istediği mali ve vergi düzenlemelerine karşı ilan edilen genel grev kapsamında birçok kentte yürüyüş yapıldı.
Başkent Bogota'nın yanı sıra Medellin, Bucaramanga, Manizales, Cali, Cartagena, Neiva ve Popayan'ın da aralarında bulunduğu 35'ten fazla şehirde yapılan yürüyüşlere, işçi sendikaları, toplu taşıma ve kamyon sürücüleri, yerliler ile akademisyenler ve öğrenciler katıldı.
Bogota'nın 5 noktasında, 9 binden fazla kişinin katıldığı protestolar düzenlendi. Kolombiya Eğitimciler Federasyonu (FECODE) üyelerinin ağırlıkta olduğu grup, kent merkezindeki tarihi Bolivar Meydanı'na kadar yürüdü.
Sağanak yağış nedeniyle planlanandan erken biten gösterinin yanı sıra üniversite öğrencileri de 80. Cadde boyunca yürüyüş yaptı. Kamyon sürücüleri, korna çalarak öğrencilere destek verdi.
DÜZENLEME TEMSİLCİLER MECLİSİNDE
Bu arada, ülkede uzun süredir tartışmaların ve protestoların nedeni olan finansal ve vergi düzenlemesi Kolombiya Kongresinin 2 kanadından Temsilciler Meclisine sunuldu.
Devlet Başkanı Ivan Duque, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, düzenlemenin temel ihtiyaçlardan Katma Değer Vergisi (KDV) alınmasını kapsamayacağını iddia etti.
Ülkedeki protesto gösterilerine de değinen Duque, yürüyüşlerin, bazı ufak şiddet eylemleri dışında barışçıl geçtiğini söyledi ve "düzeni sağladıkları için" polise teşekkür etti.
Fotoğraflar: Lokman İlhan, David Leonardo Rubio Olivera ve Juan David Moreno Gallego/AA