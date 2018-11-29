Başkent Bogota'nın yanı sıra Medellin, Bucaramanga, Manizales, Cali, Cartagena, Neiva ve Popayan'ın da aralarında bulunduğu 35'ten fazla şehirde yapılan yürüyüşlere, işçi sendikaları, toplu taşıma ve kamyon sürücüleri, yerliler ile akademisyenler ve öğrenciler katıldı.