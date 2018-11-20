20 Kasım 2018 15:08
Bu yıl 46'ncısı düzenlenen ve televizyonculuk sektöründe en prestijli ödüllerden biri kabul edilen Uluslararası Emmy Ödülleri, New York'ta gerçekleşen törenle sahiplerini buldu.
Ödüllere La Casa de Papel dizisi damgasını vurdu.
ABD dışındaki TV yapımlarının yarıştığı törende, en iyi drama dizisi ödülü, İspanya yapımı La Casa De Papel'in oldu.
En iyi pembe dizi kategorisinde Portekiz yapımı Ouro Verde ödüle layık görüldü.
En iyi komedi dizisi kategorisinde Emmy ödülünü İsrail yapımı Nevsu aldı.
En iyi kadın oyuncu ödülünü Alman oyuncu Anna Schudt kazandı.
En iyi erkek oyuncu ödülünün sahibi, Danimarkalı oyuncu Lars Mikkelsen oldu.
Suriyeli mültecilerin yaşamını konu alan BBC Arapça yapımı ‘Goodbye Aleppo’ en iyi belgesel, Man in an Orange Shirt adlı yapım ise, En İyi Mini Dizi kategorisinde ödül aldı.
Ödül törenine in iyi erkek oyuncu dalında aday gösterilen Tolga Sarıtaş ile ‘en iyi pembe dizi’ kategorisinde finalde yarışan Cesur Ve Güzel'in oyuncularından Tuba Büyüküstün de katıldı.
Finallerde aday gösterilen yapımların ülkelere göre sıralaması şu şekilde oldu: Brezilya 6 adaylık, Kanada 5 adaylık, Birleşik Krallık 4 adaylık, Türkiye 3 adaylık, Meksika 3 adaylık, İspanya iki adaylık, Japonya 2 adaylık. Portekiz, Güney Kore, Şili, Hindistan, İsrail, Avusturalya, Güney Afrika, Almanya, Belçika, Tayland ve Hollanda yapımı birer dizi final adayı olarak yarıştı.