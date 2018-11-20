Finallerde aday gösterilen yapımların ülkelere göre sıralaması şu şekilde oldu: Brezilya 6 adaylık, Kanada 5 adaylık, Birleşik Krallık 4 adaylık, Türkiye 3 adaylık, Meksika 3 adaylık, İspanya iki adaylık, Japonya 2 adaylık. Portekiz, Güney Kore, Şili, Hindistan, İsrail, Avusturalya, Güney Afrika, Almanya, Belçika, Tayland ve Hollanda yapımı birer dizi final adayı olarak yarıştı.