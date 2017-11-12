12 Kasım 2017 16:54

SÜPER LİG'DE 12. HAFTANIN HİKAYESİ

YENİ MALATYASPOR: 5
TRABZONSPOR: 0

Haftanın açılış maçında Yeni Malatyaspor, Trabzonspor'u 5-0 mağlup etti

Maça etkili başlayan ve net gol pozisyonu bulan Trabzonspor'du...

... ancak Malatyaspor, ilk yarıda peşpeşe bulduğu iki golle Karadeniz ekibini şoka uğrattı

Malatyaspor, Guilherme ve Kaleci Farnolle'un yıldızlaştığı maçtan farklı skorla galip ayrıldı

Malatyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut: Daha zor bir maç olacağını düşünüyordum...

... hedefimiz ilk 10 içerisinde olabilmek

Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman: Çok ağır bir skor...

... camiamız adına, gönül verenler adına çok üzgünüm, özrümüzü kabul etsinler

KONYASPOR: 2
ANKARAGÜCÜ: 0

Konyaspor, son haftaların flaş ekiplerinden Ankaragücü'yü ağırladı

Konyaspor, Faty ve Fofana'nın golleriyle 3 puana uzandı

Konyaspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay: Maçın çok daha farklı bitmesi gerekiyordu...

... Oyuncu eksikliğinden dolayı çektiğimiz sıkıntılar var

Ankaragücü Teknik Direktörü İsmail Kartal: İkinci yarının başındaki pozisyonumuzda penaltı olduğu söyleniyor...

... Neden VAR'a gidilmedi? Neden penaltımız verilmedi?

BB ERZURUMSPOR: 2
GÖZTEPE: 1

Erzurumspor, oynadığı temkinli ve sabırlı oyunla İzmir ekibini 2-1 mağlup etti

Göztepe, baştan sona oyuna hakim olmasına rağmen Erzurum'dan eli boş döndü.

Erzurumspor Teknik Direktörü Mehmet Özdilek: Üzüldüğümüz tek nokta yediğimiz gol

Göztepe Teknik Direktörü Bayram Bektaş: Oynadığımız oyunun karşılığı mağlubiyet değildi

RİZESPOR: 1
BAŞAKŞEHİR: 2