12 Kasım 2017 16:54
YENİ MALATYASPOR: 5
TRABZONSPOR: 0
Haftanın açılış maçında Yeni Malatyaspor, Trabzonspor'u 5-0 mağlup etti
Maça etkili başlayan ve net gol pozisyonu bulan Trabzonspor'du...
... ancak Malatyaspor, ilk yarıda peşpeşe bulduğu iki golle Karadeniz ekibini şoka uğrattı
Malatyaspor, Guilherme ve Kaleci Farnolle'un yıldızlaştığı maçtan farklı skorla galip ayrıldı
Malatyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut: Daha zor bir maç olacağını düşünüyordum...
... hedefimiz ilk 10 içerisinde olabilmek
Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman: Çok ağır bir skor...
... camiamız adına, gönül verenler adına çok üzgünüm, özrümüzü kabul etsinler
KONYASPOR: 2
ANKARAGÜCÜ: 0
Konyaspor, son haftaların flaş ekiplerinden Ankaragücü'yü ağırladı
Konyaspor, Faty ve Fofana'nın golleriyle 3 puana uzandı
Konyaspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay: Maçın çok daha farklı bitmesi gerekiyordu...
... Oyuncu eksikliğinden dolayı çektiğimiz sıkıntılar var
Ankaragücü Teknik Direktörü İsmail Kartal: İkinci yarının başındaki pozisyonumuzda penaltı olduğu söyleniyor...
... Neden VAR'a gidilmedi? Neden penaltımız verilmedi?
BB ERZURUMSPOR: 2
GÖZTEPE: 1
Erzurumspor, oynadığı temkinli ve sabırlı oyunla İzmir ekibini 2-1 mağlup etti
Göztepe, baştan sona oyuna hakim olmasına rağmen Erzurum'dan eli boş döndü.
Erzurumspor Teknik Direktörü Mehmet Özdilek: Üzüldüğümüz tek nokta yediğimiz gol
Göztepe Teknik Direktörü Bayram Bektaş: Oynadığımız oyunun karşılığı mağlubiyet değildi
RİZESPOR: 1
BAŞAKŞEHİR: 2