26 Ekim 2018 19:38
Yönetmen: Ketche & Can Ulkay
Oyuncular: Timuçin Esen, Zerrin Tekindor, Ayça Bingöl
Film, hayranları tarafından 'Müslüm Baba' olarak anılan Müslüm Gürses'in ve hayat arkadaşı Muhterem Nur'un yaşamını anlatıyor.
Yönetmen: Hüseyin Tabak
Oyuncular: Yılmaz Güney, Hüseyin Tabak, Michael Haneke
Yılmaz Güney’i anlatan film, ailesi, çalışma arkadaşları ve dostlarıyla yapılan röportajlarla dünya görüşü, sanat anlayışı ve zorlu hayatına eğiliyor.
Yönetmen: Ferzan Özpetek
Oyuncular: Giovanna Mezzogiorno, Alessandro Borghi, Anna Bonaiuto
Adriana, Napoli’de Andrea ile tanışır ve büyük bir aşkın başladığını düşünür. Ertesi gün Andrea buluşmaya gelmez. Adriana ise bir otopsi yapmak için işe gittiğinde karşısında şüpheli cinayete kurban gitmiş bir beden bulur.
Yönetmen: Alonso Ruizpalacios
Oyuncular: Gael García Bernal, Leonardo Ortizgris, Simon Russell
Juan ve Benjamín, 30’lu yaşlarına gelseler de ailelerinden ayrılıp kendi ayaklarının üzerinde duramamışlardır. Bir Noel gecesi Meksika tarihinde görülmüş en büyük müze soygununu gerçekleştirmeye karar verirler.
Yönetmen: Scott Jeffrey
Oyuncular: Becca Hirani, Lucy Chappell, Tiffany Ellen Robinson
Genç bir kadın olan Aesha, yaşadığı sıkıntılardan uzaklaşmak için farklı bir yere gitmeye karar verir. Geçmişte annesinin şehir dışında kaldığı yere doğru yola koyulur ve bu yolculuk Aesha’nın hayatını alt üst eder.
Yönetmen: Malek Akkad
Oyuncular: Jamie Lee Curtis, Judy Greer, Andi Matichak
Jamie Lee Curtis, Cadılar Bayramı’nda ikonik rolü Laurie Strode ile geri dönüyor ve 40 yıl önce Cadılar Bayramı’nda yarattığı katliamdan güç bela kaçtığından bu yana peşini bırakmayan Michael Myers’la son yüzleşmesini yaşıyor.
Yönetmen: Hakan Cigaoğlu
Oyuncular: Ali İl, Başak Parlak, Cezmi Baskın
Eşi Alper ile mutlu bir hayatı olan Beste’nin en büyük hayali yazar olmaktır. Genç kadın, kendisini kurumsal hayattan kurtararak ilk adımı atar. Tam da bu sırada hamile olduğunu öğrenen Beste’nin hayatı tamamen değişir.
Yönetmen: İsmail Fidan
Seslendirenler: Nusret Çetinel, Levent Kol, Yağmur Sergen
Bir inşaat firması mahalledeki evleri incelemektedir. Evlerin yıkılacağı söylentisi mahalleli arasında hızla yayılır. Tarihi değerinden dolayı mahalleye dokunulamayacağını kimse ciddiye almamış, bir tek Rafadan Tayfa’nın dikkatini çekmiştir.
Yönetmen: Esat Şekeroğlu
Oyuncular: Kerem Hezer, Coşkun Göğen, Ayşegül Kaygusuz
Milyonlar değerindeki kırmızı taşlı bir kolyenin peşine düşen hırsızlar, peşlerindeki mafya babasına 10 gün içinde kolyeyi teslim etmek zorundadır. Bunun için de yapmaları gereken şey, kolyenin sahibinin olduğu otelde kalmaktır.