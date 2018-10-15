15 Ekim 2018 16:24
Bolu'da, Gölcük Tabiat parkı ve Yedigöller Milli Parkı'nda renk cümbüşü yaşanmaya başladı. Bölgeye akın etmeye başlayan doğa severler, sonbaharın tadını çıkarıyor.
Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yer alan Gümüşhane'de doğa, güz renklerine büründü. Keşfedilmeyi bekleyen güzellikleri ve eşsiz doğasıyla ziyaretçilerine huzur vadeden kentin yüksek kesimlerinde sonbahar renkleri kendini gösteriyor.
'Sakin şehir' unvanlı, Artvin'in Şavşat ilçesi, sonbaharla birlikte oluşan renk cümbüşüyle görenleri kendine hayran bırakıyor.