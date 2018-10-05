05 Ekim 2018 15:42
Yönetmen: Ruben Fleischer
Oyuncular: Tom Hardy, Michelle Williams, Riz Ahmed
Gazeteci Eddie, bilim insanı Drake’in deneylerini araştırırken vücudu uzaylı Venom'la birleşir ve süper güçlere kavuşur.
Yönetmen: Abdurrahman Öner
Oyuncular: Ezgi Mola, Bilal Zeynel Çelik, Mehmet Özgür
Küçük yaşta babasını kaybetmiş olan Bekir, bir bisiklet alıp Ay’a uçmayı ve dedesini görmeyi hayal eder. Annesi Rabia ise ablası ile amansız bir miras kavgasına tutuşur.
Yönetmen: David Kerr
Oyuncular: Rowan Atkinson, Ben Miller, Olga Kurylenko
İngiltere'deki G12 zirvesine beş gün kala MI7’nin güvenliği ihlal edilmiş, ajanların kimliği açığa çıkmıştır. Faili bulmak için tek umut emekli ajan Johnny English'tir.
Yönetmen: Müfit Can Saçıntı
Oyuncular: Müfit Can Saçıntı, Mert Turak, Erkan Can
Ferhat ve Aslıhan bir süredir sevgilidir. İş bulamadığı için bir türlü evlenemeyen Ferhat'ın bir an önce hem iş hem de düğün için para bulması lazımdır.
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Yönetmen: Paul Weitz
Oyuncular: Julianne Moore, Ken Watanabe, Christopher Lambert
Ünlü soprano Roxanne Coss, Japon endüstri devi Bay Hosokawa’nın düzenlediği gecede sahne alacakken gerillalar malikaneyi basar. Bir süre sonra rehinelerle gerillalar arasında yeni bağlar kurulmaya başlar.
Yönetmen: Mehmet Yaşa
Oyuncular: Sedat Önder, Mehmet Yaşa, Emrah Yayan
Mahallenin bıçkın delikanlıları Rıfkı, Mahmut, Emrah ve Ömer okuma yazma bilmemektedir fakat okuldan kaytaran çocukları sokakta eğitmeye karar verirler.
Yönetmen: Çağrı Cem Bayraklı
Oyuncular: Funda Güray, Lemi Filozof, Gözde Mukavelat
İstanbul Muhafızları adlı dizinin senaristi Aslı, Gümüşçüler Çarşısı bölümü için araştırma yapmak üzere Veli Dede’nin dükkanına gider ve kendisini büyük bir gizemin içinde bulur.
Yönetmen: Sinan Kaçar
Oyuncular: Onur Durmaz, Doğa Yavuz, Cemre Kurum
Bir grup genç kiraladıkları konakta ruh çağırmaya karar verirler fakat işler düşledikleri gibi gitmez.