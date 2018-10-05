05 Ekim 2018 15:42

VİZYONDA BU HAFTA - 5 EKİM 2018

VENOM
ZEHİRLİ ÖFKE

Yönetmen: Ruben Fleischer
Oyuncular: Tom Hardy, Michelle Williams, Riz Ahmed

Gazeteci Eddie, bilim insanı Drake’in deneylerini araştırırken vücudu uzaylı Venom'la birleşir ve süper güçlere kavuşur.

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AYDEDE

Yönetmen: Abdurrahman Öner
Oyuncular: Ezgi Mola, Bilal Zeynel Çelik, Mehmet Özgür

Küçük yaşta babasını kaybetmiş olan Bekir, bir bisiklet alıp Ay’a uçmayı ve dedesini görmeyi hayal eder. Annesi Rabia ise ablası ile amansız bir miras kavgasına tutuşur.

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JOHNNY ENGLISH
TEKRAR İŞ BAŞINDA

Yönetmen: David Kerr
Oyuncular: Rowan Atkinson, Ben Miller, Olga Kurylenko

İngiltere'deki G12 zirvesine beş gün kala MI7’nin güvenliği ihlal edilmiş, ajanların kimliği açığa çıkmıştır. Faili bulmak için tek umut emekli ajan Johnny English'tir.

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BABAMIN CEKETİ

Yönetmen: Müfit Can Saçıntı
Oyuncular: Müfit Can Saçıntı, Mert Turak, Erkan Can

Ferhat ve Aslıhan bir süredir sevgilidir. İş bulamadığı için bir türlü evlenemeyen Ferhat'ın bir an önce hem iş hem de düğün için para bulması lazımdır.

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PAKETLERİ İNCELE

TUTSAK
(BEL CANTO)

Yönetmen: Paul Weitz
Oyuncular: Julianne Moore, Ken Watanabe, Christopher Lambert

Ünlü soprano Roxanne Coss, Japon endüstri devi Bay Hosokawa’nın düzenlediği gecede sahne alacakken gerillalar malikaneyi basar. Bir süre sonra rehinelerle gerillalar arasında yeni bağlar kurulmaya başlar.

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SOKAK SINIFI

Yönetmen: Mehmet Yaşa
Oyuncular: Sedat Önder, Mehmet Yaşa, Emrah Yayan

Mahallenin bıçkın delikanlıları Rıfkı, Mahmut, Emrah ve Ömer okuma yazma bilmemektedir fakat okuldan kaytaran çocukları sokakta eğitmeye karar verirler.

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Yönetmen: Çağrı Cem Bayraklı
Oyuncular: Funda Güray, Lemi Filozof, Gözde Mukavelat

İstanbul Muhafızları adlı dizinin senaristi Aslı, Gümüşçüler Çarşısı bölümü için araştırma yapmak üzere Veli Dede’nin dükkanına gider ve kendisini büyük bir gizemin içinde bulur.

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3 HARFLİLERİN
MUSALLAT OLDUĞU
BÜYÜLÜ KONAKTA
RUH ÇAĞIRAN GENÇLERİN
HAZİN HİKAYESİ

Yönetmen: Sinan Kaçar
Oyuncular: Onur Durmaz, Doğa Yavuz, Cemre Kurum

Bir grup genç kiraladıkları konakta ruh çağırmaya karar verirler fakat işler düşledikleri gibi gitmez.

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