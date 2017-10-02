02 Ekim 2017 14:49

SÜPER LİG'DE 7. HAFTANIN HİKAYESİ

GALATASARAY 1
BB ERZURUMSPOR 0

Galatasaray, Maicon'un bulduğu golle Erzurumspor'u 1-0 mağlup etti.

Sol ayak başparmağı kırılan Emre Akbaba'nın 6 hafta kadar sahalardan uzak kalacağı belirtildi.

Fatih Terim: İstikrarı sağlamam lazım. Oyunda kopukluklar yaşıyoruz. 'Aldık başımızı gidiyoruz' derken istikrarsız bir sonuç oldu.

Erzurumspor Teknik Sorumlusu Adem Çağlayan: Erzurumspor asansör takım olacak algısı oluşmasın. Ligde kalacağımıza, Türkiye'yi Avrupa kupalarında temsil edeceğimize inanıyoruz.

ALANYASPOR 2
AKHİSAR BELEDİYESPOR 1

Alanyaspor, Cissê ve Fernândes'in ayağından bulduğu gollerle 2-0 öne geçti...

Akhisar ise 90+2'de Seleznyov ile golü buldu ancak mağlubiyete engel olamadı.

Alanyaspor Teknik Direktörü Mesut Bakkal: İyi gidiyoruz. Tek istediğimiz bu galibiyetlerin arkasında durmak ve devam ettirmek.

Akhisarspor Teknik Direktörü Cihat Arslan: Gol sadece teselli oldu. Artık UEFA Avrupa Ligi'ne bakacağız. Dönüşte de Trabzonspor maçı bizim için hayati önemde.

TRABZONSPOR 4
KASIMPAŞA 2

Trabzonspor, peşpeşe 2 gol yiyerek geriye düştüğü maçı 4-2 kazandı.

Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman: Özel bir geri dönüştü. Oyuncularım mücadeleleriyle Trabzonspor ruhuna yakışan duruş gösterdi.

Kasımpaşa Teknik Direktörü Kemal Özdeş: Çaykur Rizespor maçının tam tersi oldu, rakip aynı şeyi yaptı. İkinci yarı oyunuyla, coşkusuyla Trabzonspor galibiyeti hak etti.

Maçın ardından Kasımpaşa yönetimi, Kemal Özdeş ile yollarını ayırdıklarını açıkladı.