02 Ekim 2017 14:49
Galatasaray, Maicon'un bulduğu golle Erzurumspor'u 1-0 mağlup etti.
Sol ayak başparmağı kırılan Emre Akbaba'nın 6 hafta kadar sahalardan uzak kalacağı belirtildi.
Fatih Terim: İstikrarı sağlamam lazım. Oyunda kopukluklar yaşıyoruz. 'Aldık başımızı gidiyoruz' derken istikrarsız bir sonuç oldu.
Erzurumspor Teknik Sorumlusu Adem Çağlayan: Erzurumspor asansör takım olacak algısı oluşmasın. Ligde kalacağımıza, Türkiye'yi Avrupa kupalarında temsil edeceğimize inanıyoruz.
Alanyaspor, Cissê ve Fernândes'in ayağından bulduğu gollerle 2-0 öne geçti...
Akhisar ise 90+2'de Seleznyov ile golü buldu ancak mağlubiyete engel olamadı.
Alanyaspor Teknik Direktörü Mesut Bakkal: İyi gidiyoruz. Tek istediğimiz bu galibiyetlerin arkasında durmak ve devam ettirmek.
Akhisarspor Teknik Direktörü Cihat Arslan: Gol sadece teselli oldu. Artık UEFA Avrupa Ligi'ne bakacağız. Dönüşte de Trabzonspor maçı bizim için hayati önemde.
Trabzonspor, peşpeşe 2 gol yiyerek geriye düştüğü maçı 4-2 kazandı.
Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman: Özel bir geri dönüştü. Oyuncularım mücadeleleriyle Trabzonspor ruhuna yakışan duruş gösterdi.
Kasımpaşa Teknik Direktörü Kemal Özdeş: Çaykur Rizespor maçının tam tersi oldu, rakip aynı şeyi yaptı. İkinci yarı oyunuyla, coşkusuyla Trabzonspor galibiyeti hak etti.
Maçın ardından Kasımpaşa yönetimi, Kemal Özdeş ile yollarını ayırdıklarını açıkladı.