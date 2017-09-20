20 Eylül 2017 12:28

VİZYONDA BU HAFTA - 21 EYLÜL 2018

RADIOGRAM

Yönetmen: Rouzie Hassanova
Oyuncular: Alexander Hadjiangelov, Yana Titova, Alexander Aleksiev

1971 yılında batı kaynaklı müziğin ulusal tehdit kabul edildiği Bulgaristan’da rock’n roll delisi oğluna yeni bir radyo almak için 100 kilometre yürüyen bir babanın hikayesi.

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GÜVERCİN

Yönetmen: Banu Sıvacı
Oyuncular: Kemal Burak Alper, Ruhi Sarı, Demet Genç

Adana’nın kenar mahallelerinden birinde, ağabeyi ve ablasıyla birlikte yaşayan Yusuf, ölen babasından kalan güvercinlerini tutkuyla besleyip eğitmektedir. Ağabeyinin çalışması için baskı yaptığı Yusuf, çalışma hayatı ve mahallesinin tüm gerçekleriyle yüzleşir.

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NEVER LEAVE ME
(BIRAKMA BENİ)

Yönetmen: Aida Begiç
Oyuncular: İsa Demlakhi, Ahmad Husrom, Motaz Faez Basha

Film, gerçek hayatta yetim olan bir yönetmen tarafından çekilen ve oyuncuları da Suriyeli yetimlerden oluşan bir yapım olarak, tüm dünyada mültecilere yönelik peşin ön yargıları kırmayı hedefliyor.

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THE NUN
(DEHŞETİN YÜZÜ)

Yönetmen: Corin Hardy
Oyuncular: Demian Bichir, Taissa Farmiga, Jonas Bloquet

Geçmişi sorunlu bir rahip ve genç bir rahibe adayı, Romanya'ya bir manastırdaki olayı araştırmaları için gönderilir. İkili, The Conjuring adlı filmde de görülen şeytani rahibeye karşı manastırda mücadele verirler.

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SORMA NEDEN?

Yönetmen: Tolga Baş
Oyuncular: Burak Satıbol, Derya Şensoy, Toygan Avanoğlu

Yağmur ile Kayhan’ın düğünü kimsenin gerçekleşmesini istemediği bir düğündür. Düğünde ne kaçaklar ne kaçırılanlar biter, kaynana ve görümceler gelini beğenmez, gelinin eski sevgilisi geçmişten çıkıp gelir, düğün gecesinde ise damat ortadan kaybolur.

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PEPPERMINT
(İNTİKAM MELEĞİ)

Yönetmen: Pierre Morel
Oyuncular: Jennifer Garner, John Ortiz, John Gallagher

Eşi Riley ve kızları Carly ile mutlu bir hayatı olan Chris, mali sıkıntıları atlatmak için kısa yoldan para kazanma fikrinin cazibesine kapılır. Chris sonrasında bu fikirden vazgeçse de yaşadığı kısa macera ölümcül bir misillemeyle sonuçlanır.

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HOME AGAIN
(KAPIMDAKİ AŞK)

Yönetmen: Hallie Meyers Shyer
Oyuncular: Reese Witherspoon, Michael Sheen, Candice Bergen

Eşinden ayrılan Alice Kinney, iki kızıyla yeni bir başlangıç yapmak için memleketine geri döner. 40. yaş gününü kutlarken genç film yapımcıları Harry, George ve Teddy ile tanışır. Alice ve Harry arasında bir aşk filizlenirken eski eşi elinde valizle ortaya çıkar.

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NEZİH BİR FİLM

Yönetmen: Ayhan Özen
Oyuncular: A. İlker Okumuş, Deniz Barut, Mehmet Ali Karakuş

Nezih, yıllarca yaptığı nalburluk işini batırdıktan sonra Kasım’la beraber bir inşaat şirketi kurar ve uzun uğraşlardan sonra bir ihaleyi kazanırlar. Ancak sözleşme imzalayacakları son toplantıda Nezih’in işgüzarlığı ve patavatsızlığı her şeyi mahveder.

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WHEELY
(CESUR ARABA: HIZLI EĞLENCELİ)

Yönetmen: Yusry Abdul Halim
Seslendirenler: Ogie Banks, Gavip Yap

Wheely, şehrin en hızlı taksisidir. Bir gün aldığı bir işi yetiştirmeye çalışırken İtalyan model “Bella di Monetti”ye çarpar ve o andan itibaren modele sırılsıklam aşık olur ama bir de rakibi vardır: Şehrin araba mafyası lideri Kaiser.

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BÜCÜR

Yönetmen: Umut Kırca
Oyuncular: Berat Efe Parlar, Seren Şirince, Seçkin Özdemir

Bücür, annesini bulmaya çalışan genç bir delikanlının bu süreçte atıldığı maceraları konu ediyor.

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