07 Eylül 2018 09:35

VİZYONDA BU HAFTA - 7 EYLÜL 2018

ARI MAYA 2
BAL OYUNLARI

Yönetmen: Noel Cleary, Sergio Delfino
Seslendirenler: Coco Jack Gillies, Benson Jack Anthony, Richard Roxburgh, Justine Clarke

Bal Oyunları’na katılan Maya, yarışı kazanmak zorundadır aksi halde kovanının kış boyunca hazırladığı petekleri Buzztropolis Kraliçesi’ne verecektir.

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TRANSIT

Yönetmen: Christian Petzold
Oyuncular: Franz Rogowski, Paula Beer, Godehard Giese, Lilien Batman

Transit, Anna Seghers’in 1942 yılında Marsilya’da yazdığı aynı adlı romanından Christian Petzold tarafından sinemaya uyarlandı.

Alman birlikleri hızla Paris’e yaklaşırken Alman göçmeni Georg tam zamanında İtalya’ya geçer ve kendini Marsilya’ya atar ancak Marsilya’da gizemli Marie’ye aşık olur ve Georg için her şey değişir.

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ZİFİR-İ AZAP

Yönetmen: Haydar Işık
Oyuncular: Ümit Acar, Ömer Baran, Burhan Çelik, Özge Pirçek

Kısa yoldan zengin olmak isteyen Hakan'ın hırsı, kendisi ve arkadaşlarını sonunu bilmedikleri bir yola çıkarır. Define bulma hevesiyle Boyabat kalesine varan yolculukları, dehşetin kapılarının açılmasına sebep olur.

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ALFA KURT
(ALPHA)

Yönetmen: Albert Hughes
Oyuncular: Kodi Smit McPhee, Johannes Haukur Johannesson, Natassia Malthe, Leonor Varela’nın

20.000 yıl öncesinin Avrupasında, kabilesinin önde gelenleriyle ilk avına çıkan genç adam yaralanır ve ölüme terk edilir. Sürüsünden ayrı düşmüş bir kurt ile birbirlerine güvenmeyi öğrenmelidirler.

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KELOĞLAN
YENİ MASAL

Yönetmen: Süleyman Mert Özdemir
Oyuncular: Atilla Doğukan Türkyılmaz, Yağmur Ün, Kaya Akkaya, Asuman Dabak

Keloğlan ve arkadaşları, Cankız’ın yardım çağrısı üzerine harekete geçer ve hayvanların soyunu tüketmeye çalışan zalimlere karşı mücadeleye girişirler.

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KOMPLO
(BACKSTABBING FOR BEGINNERS)

Yönetmen: Per Fly
Oyuncular: Theo James, Ben Kingsley, Jacqueline Bisset, Belçim Bilgin, Rachel Wilson

Yüksek hedef ve ideallere sahip olan Michael, hayatını kaybeden babasının izinden giderek 24 yaşında Birleşmiş Milletler temsilcisi olarak çalışmaya başlamıştır. Michael’ın hayali, dünyayı daha güzel bir yer haline getirmek ve ülkeler arasındaki barışı güçlendirmektir.

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BABA NERDESİN KAYBOLDUM

Yönetmen: Ahmet Karaman
Oyuncular: Yiğit Kirazcı, Baran Akbulut, Yıldız Çağrı Atiksoy, Bestemsu Özdemir

Aşkın, uzun süredir çalıştığı sinema sektöründe hayallerini bulamamış, babasının ölümüyle memleketine geri dönmüştür. Kendisini, yıllar önce reddettiği hayatın tam ortasında bulmuştur.

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